USD/JPY X-Sequentials Trading Update 14.2.2022: Ggf. Topbildung!

USDJPY:

Der USD/JPY schloss am Freitag, den 11.2.2022 bei 115,46. Mit dem letzten Handelssignal wurden -25,4 Pips verloren. Der Long Einstieg erfolgte bei 114,28. Der Stopp wurde am 20.1.2022 von 112,52 auf 114.026 nachgezogen. Das Kursziel lag bei 118,20. Mit dem vorletzten Handelssignal wurden -44 Pips verloren. Geplant war eine Spekulation auf einen Kursanstieg bis zur gesamten 5XZ inversen Kurszielzone bei 118,20 bis 119,40 des vorliegenden X-Sequentials X5 Musters. Dass das Währungspaar, mit einem Hochpunkt bei 116,35 am 4.1.2022, verbleibt zu lange innerhalb der 1/2 inversen 5XZ X-Sequentials Kurszielzone. Diese verläuft von 115,14 bis 116,35. Erst wenn der USD/JPY oberhalb von 116,35 notiert und im Anschluss die Marke von 115,06 nicht unterbietet kann ein Kursanstieg bis 118,20-119,40 erwartet werden. Andernfalls muss von einer Topbildung ausgegangen werden. In diesem Fall ist mit einem Kursrückgang bis zunächst 111,10 zu rechnen.

USD/JPY 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

