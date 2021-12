USD/JPY: Wird sich eine Aufwärtsbewegung etablieren?

Sehr geehrte Leser/Innen,

USD/JPY:

Der USD/JPY erreichte am 20.10.2021 mit 114,70 die Hälfte einer inversen X-Sequentials 5XZ Kurszielzone und fand im Anschluss mit 112,72 Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 113,28. Der Kursanstieg setzte sich dann bis auf 115,52 fort. Der USD/JPY fand im Anschluss mit 112,53 erneut Unterstützung an zuvor erwähnter

Aufwärtstrendmarke und schloss am Montag, den 27.12.2021 bei 114,80.

Trading:

So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei 113,28 notieren, solange ist eine Aufwärtsbewegung bis zur gesamten 5XZ inversen Kurszielzone bei 118,20 bis 119,40 zu erwarten. Ansonsten befindet sich Unterstützung an der X-Sequentials „X“ Marke bei 109,30. Das Mindestkursziel der Unterstützung liegt bei 110,52.

USD/JPY 1 Tages X-Sequentials Chart:

