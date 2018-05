Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem im Handelskonflikt zwischen China und den USA Fortschritte erzielt wurden, konnte der Yen abwerten, so die Analysten der NORD LB.

Am aktuellen Rand würden aber die ins Stocken gekommenen Verhandlungen zwischen den

USA und Nordkorea die Stimmung drücken, was Aufwertung für den Yen bedeute. Es gebe weitere potenzielle Belastungsfaktoren. Gerade die Stationierung von Cruise Missiles in der südchinesischen See und die Fertigstellung des ersten eigenen Flugzeugträgers würden zeigen, dass die Volksrepublik hegemoniale Ansprüche hege. Reibung sei somit vorprogrammiert. Die japanische Wirtschaft scheine etwas mehr an Tempo zu verlieren: Die Wirtschaft sei im ersten Quartal geschrumpft, die Exporte hätten im April enttäuscht und der Einkaufsmanagerindex Industrie habe nachgegeben. (23.05.2018/ac/a/m)