USD/JPY: Short weiter möglich

Nach einem zuletzt gescheiterten Ausbruch des Dollars über die Hürde von 112,13 JPY befindet sich der Greenback wieder auf dem Rückzug. Die Abwärtsbewegung scheint aber noch nicht komplett zu sein und erlaubt es unterhalb des EMA 200 noch immer auf der Short-Seite aktiv zu werden.

Beim Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) läuft seit grob Anfang dieses Jahres eine grobe Seitwärtsbewegung nach Ausbruch aus einem langfristigen Abwärtstrend ab, die übergeordnet als relativ neutral zu bewerten ist. Auf Sicht von nur wenigen Stunden bis Tagen lässt sich jedoch die eine oder andere Welle gut mithandeln, aktuell tendieren die Notierungen des Paares abwärts. Nach dem gescheiterten Ausbruch über 112,1365 JPY kam es zu einem Trendbruch aus diesem Jahr und Bruch des 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 109,9976 JPY. Zu Beginn dieser Woche scheiterte das Paar mit einem Anstieg darüber, wodurch sich Bären uneingeschränkt weiter austoben können und für Investoren gute Handelsansätze bereithalten.

Unterhalb der dieswöchigen Tiefstände von 109,0215 JPY sind weitere Abgaben bei USD/JPY in den Bereich von rund 108,00 JPY einzuplanen. Darunter könnte es sogar noch einmal in den Unterstützungsbereich von grob 107,00 JPY abwärts gehen, ehe sich wieder eine zwischengeschaltete Aufwärtsbewegung einstellt. Bei einem CRV mit einem Wert von 2 zu 1 stehen die Chancen für einen Erfolg recht gut. Händler sollten jedoch auch bereit sein, sehr schnell zu reagieren! Im Falle eines Kursanstiegs über das Niveau von mindestens 110,0610 JPY wäre ein kurzfristiger Rücklauf an die entscheidende Hürde um 112,1365 JPY anzunehmen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau kann tatsächlich fortgesetztes Kaufinteresse in den Bereich der mehrjährigen Widerstandszone bei 114,00 JPY freisetzen. Für dieses Szenario müsste jedoch ein sofortiger Trendwechsel erfolgen, der sich nicht abzeichnet.

USD/JPY (Wochenchart in Yen) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 109,6290 // 109,9975 // 110,6730 // 112,1365 Unterstützungen: 109,0215 // 108,5010 // 108,0000 // 107,5195

Fazit

Für die vorliegende Handelsidee liegt das Open End Turbo Bear Zertifikat WKN VF5FQY auf der Hand. Ein Zielbereich bei 108,00 JPY birgt eine Renditechance von gut 40 Prozent. Dies entspricht einem Ziel im Schein bei 3,80 Euro. Als Stoppmarke kann das Niveau von 110,00 JPY genommen werden, im Schein sind das 2,15 Euro. Für diese Wegstrecke werden geschätzt nur wenige Tage veranschlagt, dies erfordert aber eine engmaschige Beobachtung. Als Einstiegsbedingung ist ein Schlusskurs unter dem Niveau von 109,0215 JPY abzuwarten.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF5FQY

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 2,71 - 2,72 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 112,64 Yen

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 111,26 Yen

akt. Kurs Basiswert: 109,2940 Yen Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,80 Euro Hebel: 32,93

Kurschance: + 40 Prozent Quelle: Vontobel

