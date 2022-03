USD/JPY: Pullback sehr wahrscheinlich

Das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) ist binnen weniger Tage in sein Ziel bestehend aus den Verlaufshochs aus 2017 eingelaufen und vollzieht seit wenigen Stunden an dieser Stelle eine kurzfristige Pause. Gut möglich, dass daraus ein regelkonformer Pullback hervorgeht, bestehende Gewinne können nun realisiert werden.

Nach Auflösung der Monate andauernden Konsolidierungsphase aus Anfang dieses Jahres zwischen 113,5190 und einem potenziellen Doppelhoch um 116,3000 JPY gelang es eine weitere und damit fünfte Kaufwelle direkt an die Verlaufshochs aus 2017 bei 118,6620 JPY zu vollziehen. Damit liegt seit Anfang letzten Jahres nun eine vollständige Impulswelle vor, die durchaus in eine gesunde Konsolidierung an den genannten Verlaufshochs aus 2017 übergehen könnte. Bestehende Long-Positionen können daher jetzt sukzessive reduziert und Gewinne ein kassiert werden.

Zu hohe Hürde

Die kurzfristigen Kursmuster deuten ganz klar auf eine zeitnahe Konsolidierung hin, diese könnte in einem ersten Schritt zu einem Abpraller von 118,6620 JPY führen und würde damit Abschläge auf 117,6960 JPY sehr wahrscheinlich machen. Ein weiteres Unterstützungsniveau findet das Paar an dem vorherigen Doppelhoch um 116,3520 JPY aus Anfang 2022 vor. Von dort aus könnte dann ein erneuter Angriff auf die Verlaufshochs aus 2017 starten. Ein direkter Vorstoß bullischer Marktteilnehmer würde dagegen unmittelbare Ziele um 120,00 JPY aktivieren.

USD/JPY (Wochenchart in JPY)





Wichtige Chartmarken Widerstände:

118,6620 // 119,9580 // 120,0000 // 121,6880 JPY

Unterstützungen:

117,6960 // 116,3520 // 115,6900 // 114,5060 JPY



Fazit

Bei weiteren Abschlägen käme durchaus ein kurzfristiges Short-Engagement unterhalb der Kursmarke von mindestens 118,2920 JPY mit vorläufigen Zielen bei 117,6960 und darunter bei glatt 117,00 JPY infrage. Spätestens ab der Kursmarke von 116,3520 JPY sollten aber wieder deutlich Aufwärtstendenzen beim Währungspaar USD/JPY zu erkennen sein. Wer sich dieser spekulativen Idee anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short-Zertifikat WKN VX8CMH zurückgreifen und eine maximale Rendite von 125 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 2,58 Euro. Allerdings sollten sich nur sehr erfahrene Trader hier herantrauen, da die Gefahr weiterer Kurssteigerungen durchaus gegeben ist.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VX8CMH

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,10 – 1,11 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

120,01 JPY

Basiswert:

USD/JPY

KO-Schwelle:

120,01 JPY

akt. Kurs Basiswert:

118,5770 JPY

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

2,58 Euro

Hebel:

81,0

Kurschance:

+ 125 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

