USD/JPY: Neue Verkaufswelle rollt an

Seit Ende letzten Jahres steht das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) merklich unter Druck, in den letzten Wochen beherrscht ein zwischengeschalteter Aufwärtstrend das Handelsgeschehen. Diese Zeiten dürften angesichts der gestrigen Kursverluste jedoch ein schnelles Ende nehmen und den Abwärtstrend weiter fortsetzen.

Bislang fällt die Abwärtsbewegung beim USD/JPY seit einem Verlaufshoch von 114,5495 JPY dreiwellig aus. Seit der zweiten Jahreshälfte tendiert das Paar zwischenzeitlich gen Norden und markierte bei 109,3160 ein vorläufiges Hoch im Aufwärtstrend. Im gestrigen Handel verlor das Pärchen jedoch wieder dynamisch an Wert und steuert jetzt seine untere Trendkanalbegrenzung an. Daraus ergibt sich eine bärische Flagge, die zur Unterseite aufgelöst werden dürfte und weiteres Abwärtspotenzial bereithält. Die Tiefs aus Anfang 2016 und dem Jahreswechsel 2018/2019 dürften auf Sicht der nächsten Wochen erneut angesteuert werden.

Sobald die bärische Flagge mit einem Kursrutsch unter das Niveau von 107,20 JPY aufgelöst wird, sind weitere Verluste in Richtung 106,00 JPY einzuplanen, darunter bis zur Zielzone um 104,6630 JPY. Für diesen Fall können Investoren auf ein stark gehebeltes Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF425R zurückgreifen und insgesamt eine Rendite von 70 Prozent erwirtschaften. Eine Verlustbegrenzung sollte aber nicht fehlen, ist jedoch auch nicht tiefer als das Niveau von 108,8295 JPY anzusiedeln. Gelingt es hingegen den 200-Wochen-Durchschnitt bei 109,8186 JPY nachhaltig zu überwinden, dürften die aktuellen Jahreshochs um 112,1365 JPY kurzfristig in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für größere Kaufsignale müsste hingegen ein Sprung über dieses Niveau her, damit sich das Paar weiter in Richtung 114,55 JPY aufwärts bewegen kann.

USD/JPY (Wochenchart in Yen) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 107,2245 // 106,7805 // 106,0000 // 105,5540 Unterstützungen: 108,8295 // 108,6575 // 109,3160 // 109,8194

Fazit

Über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF425R können Investoren bei einem nachhaltigen Bruch von 107,20 JPY auf einen Rückfall des Paares auf 104,6630 JPY setzen und dabei eine Rendite von 70 Prozent erzielen. Ziel im Schein wäre dann bei 5,10 Euro angesiedelt, die Verlustbegrenzung von 108,8295JPY erfordert einen Ausstiegskurs von 1,61 Euro. Das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) hierbei beträgt 1,6 zu 1, der Trade dürfte dabei nur wenige Wochen in Anspruch nehmen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF425R

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,97 - 2,98 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 110,85 Yen

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 110,85 Yen

akt. Kurs Basiswert: 107,3875 Yen Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,10 Euro Hebel: 30,15

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

