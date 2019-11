USD/JPY: Greenback weiter auf dem Vormarsch

Der US-Dollar (USD) im Vergleich zum japanischen Yen (JPY) weist seit Sommer dieses Jahres einen steigenden Trend auf. In dieser Woche hat sich das Währungspaar an eine wichtige Hürde begeben, die entscheidend für den mittelfristigen Kursverlauf des Wertes ist.

Seit zwei Jahren baut das Währungspaar USD/JPY im Bereich von 105,00 JPY an einem tragfähigen Boden, der sich durch zwei Spitzen auf der Unterseite auszeichnet und somit als Doppelboden bezeichnet werden kann. Dieser ist allerdings noch im Aufbau befindlich, zudem begrenzt ein seit Ende 2018 bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen auf der Oberseite. Trotzdem ist merkliche Dollarstärke seit Sommer dieses Jahres unverkennbar und drückte die Notierungen zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt und den beschriebenen Abwärtstrend um 110,00 JPY aufwärts. Ein Ausbruch über dieses Widerstandsband könnte dem Währungspaar USD/JPY weiteren Auftrieb verleihen und zu einer Festigung des Doppelbodens führen. Eine nach technischen Maßstäben Aktivierung kann aber auf einem erst sehr viel höheren Kursniveau erfolgen. Trotzdem ergeben sich auf kurzfristiger Basis dennoch gute Handelsansätze auf der Oberseite und können bei entsprechender Signallage für ein Long-Investment herhalten.

Long-Signal abwarten

Aus technischer Sicht steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen fortgesetzten Anstieg des Währungspaares USD/JPY erst oberhalb der Kursmarke von 110,00 JPY merklich an, Ziele ließen sich dann an den Jahreshochs von 112,1365 JPY ableiten. Mittelfristig könnten sogar die Jahreshöchststände aus 2018 um 114,5495 JPY angesteuert werden. Um eine vollständige Aktivierung des vorliegenden Doppelbodens zu erreichen, müssten die Verlaufshochs aus 2018 nachhaltig und mindestens auf Monatsschlusskursbasis überwunden werden. Für jedes dieser Szenarien kommt daher nur ein zeitlich unbeschränkter Schein ins Spiel, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3PRQ zurückgegriffen werden. Allein bis zur ersten Zielmarke ergibt sich somit ein Kurspotenzial von bis zu 55 Prozent in vorgestellten Schein.Trotzdem sollten Investoren kurzzeitig noch mit Rücksetzen rechnen, diese könnten zeitweise in den Bereich von 108,2800 JPY abwärts reichen. Tiefer als das Niveau der inversen SKS-Formation und der Kursmarke von 106,4885 JPY sollte es dabei jedoch nicht mehr gehen. Dies würde nämlich für fortgesetzte Abgabebereitschaft und einen anstehenden Test der Jahrestiefs um 104,8160 JPY sprechen.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 110,0000 // 110,6730 // 111,0515 // 112,1365 Unterstützungen: 108,6325 // 108,0340 // 106,9620 // 106,4885

Fazit

Auf kurzfristiger Eben ergeben sich bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Niveau von 110,00 JPY gute Handelsansätze auf der Oberseite mit einem Ziel bei 112,1365 JPY. Für diesen Fall kann beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3PRQ zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance beläuft sich dabei auf bis zu 55 Prozent. Nach Einlauf zum erstgenannten Ziel dürfte der Schein dann um 4,87 Euro herum notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 109,6095 JPY erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 2,78 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3PRQ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,10 - 3,11 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 105,8633 JPY

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 105,8633 JPY

akt. Kurs Basiswert: 109,3370 JPY Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,78 Euro Hebel: 29,4

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.