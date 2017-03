USD/JPY: Freier Fall voraus?

Beim Wechselkurs von US-Dollar (USD) in Japanischen Yen (JPY) mehren sich die Zeichen fallender Notierungen. Sie unterschritten in der letzten Woche das Zwischentief von Anfang Februar um 111,70 JPY und könnten um weitere rund zehn Prozent bis zum letzten Tief um 99,50 JPY nach unten rutschen.

Von Ende September bis Mitte Dezember zeigte der Wechselkurs von US-Dollar in Japanischen Yen eine ansteigende Tendenz und erreichte dabei im letzten Monat des vergangenen Jahres ein doppeltes Hoch um 118,60 JPY. Diese Hochs befanden sich passgenau an einer Gerade fallender Kurse, welche die zunehmend niedrigeren Hochs seit Mitte 2015 miteinander verbindet. Nach dem Rückgang infolge des Scheiterns an diesem Widerstand bestätigten die Notierungen zweimal im Februar die Unterstützung bei 111,70 JPY, kamen allerdings nach oben auch nicht mehr nachhaltig über 115 JPY hinaus. Nach der Entscheidung der US-Notenbank, den bisher kommunizierten Pfad der Zinserhöhungen beizubehalten und nicht weiter zu straffen, setzte erneut eine fallende Tendenz ein, diesmal umso schneller und brachte den Wechselkurs von US-Dollar in Japanischen Yen unter die zuvor genannte Unterstützung, die sich nun auf Seiten der Widerstände befinden kann. Bei einer Fortsetzung der eingeschlagenen Richtung könnten die Notierungen der Dollar-Yen-Relation zurück bis an die Marke von 100 JPY fallen, an der sie im August letzten Jahres bei 99,50 JPY ihr Tief hatten.

USD/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG4LAR) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 11,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,4 Prozent. Der Einstieg in dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 122,10 JPY platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ein Stoppkurs von 6,28 Euro. Auf weitere Sicht könnte für fallende Notierungen ein Ziel um 99,50 JPY bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 5,8 zu 1.