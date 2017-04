USD/JPY: Erholung oder Einbruch?

Beim Wechselkurs von US-Dollar (USD) in Japanischen Yen (JPY) geht es weiter abwärts. Aus einer kurzen Seitwärtsphase brachen die Notierungen zuletzt nach unten aus. Eine Gegenbewegung auf dem aktuellen Niveau scheint zwar möglich, doch kann es auch recht schnell noch tiefer nach unten gehen.

Nachdem der Wechselkurs von US-Dollar in Japanischen Yen eine kurzfristig zur Seite konsolidierende Bewegung zwischen 110,10 und 112 JPY mit dem Ausbruch nach unten beendet hatte, rutschten die Notierungen in der Folge auf den tiefsten Stand seit Mitte November. Auf dem aktuellen Niveau an der Unterseite eines kurzfristigen Abwärtstrends, der aktuell zwischen 108,60 und 114 JPY beschrieben werden kann, einschließlich der momentan bei 108,75 JPY verlaufenden 200-Tage-Linie als weitere Möglichkeit einer Unterstützung könnte sich eine vorübergehende Gegenbewegung nach oben ergeben. Schwierig könnte es für die Notierungen allerdings werden, dann die 20-Tage-Linie bei derzeit 110,97 JPY zu überqueren. Fällt der Wechselkurs jedoch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach unten, wäre eine dynamische Bewegung in Trendrichtung denkbar, so dass das genannte Ziel um 99,50 JPY weiter Bestand haben darf. Unsere Ende März vorgestellte Idee, mit der WKN DG4LAR auf einen fallenden Wechselkurs von US-Dollar in Japanischen Yen zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der hierzu vorgestellte Open End Turbo Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 8,96 Euro und liegt mit 15 Prozent im Plus. Durch Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses kann diese spekulative Position näher am Vorstellungskurs abgesichert werden.

USD/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG4LAR) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 10,5 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,4 Prozent. Der Einstieg in dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 111 JPY platziert und auf bestehende Positionen angewendet werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich zum Euro-Yen-Wechselkurs ein Stoppkurs von 7,20 Euro. Auf weitere Sicht könnte für fallende Notierungen ein Ziel um 99,50 JPY bestehen. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,6 zu 1.