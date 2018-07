USD/JPY: Bullen scheitern am 50-%-Fibonacci-Retracement auf Wochenbasis

Der USD/JPY geriet am Freitagmorgen erneut leicht unter Druck und so musste er einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgeben.

Das Brokerhaus IG taxiert zur Stunde den USD/JPY auf 111,191 Yen. Damit liegt der Kurs 0,01 Prozentpunkte tiefer als am Vortag. Sowohl fundamental als auch charttechnisch befindet sich der Greenback zum Yen aktuell auf einem sehr interessanten Kurslevel. Fundamental werden die Stimmen lauter, dass die japanische Zentralbank womöglich alsbald ihre expansive Geldpolitik peu a peu zurückfährt. Das könnte langfristig den Yen unterstützen. Bisher konnte der Yen jedoch nicht von den Spekulationen profitieren.

Bank of Japan kündigt Kauf von 10-jährigen Bonds in unbegrenzter Höhe an

Die Aufwärtsdynamik des Greenback könnte langsam ins Stocken geraten, da Marktteilnehmer vermuten, dass die Bank of Japan ihre umfangreiche geldpolitische Lockerung bald reduzieren könnte. Die japanische Zentralbank (BOJ) kündigte an, 10-Jahres Staatsanleihen (JGB´s) in unbegrenzter Höhe für einen Zins von 0,10 % zu kaufen, was dem Währungspaar zuletzt jedoch kaum eine Hilfe war und so kämpfen die Bullen nun darum die 111,00 Yen zu verteidigen, nachdem letzte Woche das 50-%-Fibonacci-Retracement bei 112,465 Yen preisgegeben wurde. Am heutigen Freitag warten Marktteilnehmer auf die Bekanntgabe des US-Bruttoinlandsprodukts für Q2. Die Prognosen deuten auf ein Wirtschaftswachstum von 4,1 %. Eine negative Überraschung könnte den USD/JPY weiter unter Druck setzen.

Bullen scheiterten am 50-%-Fibonacci-Retracement

Bei einem Blick auf den Wochenchart des USD/JPY fällt auf, dass die Bullen ihre dreimonatige Rallye nicht über da 50-%-Retracement bei 112,465 Yen hieven konnten. Der Kurs konnte in der vergangenen Handelswoche zwar die abwärtsgerichtete Trendlinie, die seit Mai 2015 als eine starke Widerstandslinie fungierte kurzzeitig überwinden, aber nicht von langer Dauer. Als der Kurs an das besagte Retracement und das obere Keltner-Band gelang, startete die Abwärtstour. Seit dem hat der Greenback rund 2,5 Prozent eingebüßt. Sollte im weiteren Verlauf auch noch der Wochenpivotpunkt bei 111,01 Yen preisgegeben werden, könnten weitere Abverkäufe drohen. Hierbei könnte die 52-Wochen-Durchschnittslinie bei 110,187 Yen als Unterstützung für den Kurs fungieren. Ein Fall tiefer könnte den Kurs in Richtung des 38,20-%-Fibonacci-Retracement bei 109,304 Yen drücken.

USD/JPY auf Wochenbasis

Quelle: IG Handelsplattform