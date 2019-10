USD/JPY: Bodenbildung gestartet

Beim Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) ist seit geraumer Zeit eine interessante Entwicklung zu beobachten, und zwar ein wunderschöner Doppelboden auf mittelfristiger Sicht. Auch hat der kurzfristige Trend wieder gedreht und bietet gute Handelsansätze.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der US-Dollar bei 125,8555 JPY Mitte 2015. Nur wenig später setzte ein nicht minderkleiner Ausverkauf ein und drückte die Notierungen bis Mitte 2016 auf 98,9 8 JPY abwärts. Trotz eines deutlichen Aufschwungs gelang es erst Mitte letzten Jahres den langfristigen Abwärtstrend nachhaltig zu überwinden und in den Bereich von 114,5495 JPY anzusteigen. Die Volatilität hielt jedoch weiter an und führte das Paar USD/JPY Anfang September erneut in den Bereich der 2018´er Tiefs um 104,6630 JPY runter. Von dort aus konnte das Pärchen wieder deutlich zulegen, womit sich jetzt auf mittelfristiger Basis ein größerer Boden abzeichnet. Seit einigen Wochen herrscht bereits wieder ein klarer Aufwärtstrend und kann für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen durchaus genutzt werden.

Mittelfristig gute Trendwendechancen

Kurzfristig könnte die seit Anfang September bestehende Aufwärtsbewegung an ihre Grenzen gestoßen sein, ein Pullback zurück auf das Niveau von zunächst 107,00 JPY käme nicht überraschend. Von da an könnte das Währungspaar USD/JPY allerdings wieder den 200-Wochen-Durchschnitt bei 109,5604 JPY ins Visier nehmen. Für diesen Fall können sich Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR320S berufen und eine Rendite von insgesamt 98 Prozent herausholen. Für den Fall eines nachhaltigen Bruchs der Marke von mindestens 104,9730 JPY müssten hingegen direkte Rücksetzer zurück auf 106,00 JPY, darunter an die breite Unterstützungszone von 104,6630 JPY einkalkuliert werden.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 108,4645 // 108,9905 // 109,5600 // 110,1410 Unterstützungen: 107,4600 // 106,7805 // 106,2628 // 104,4600

Fazit

Um ebenfalls von einem steigenden US-Dollar zum Yen zu partizipieren, können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR320S zurückgreifen. Strategische Long-Positionen lohnen aber erst wieder ab 107,00 JPY oder über dem EMA 200. Bei einem Direktinvestment ergibt sich ein Renditepotenzial von 98 Prozent, sobald nur der 200-Wochen-Durchschnitt bei 109,5604 JPY angesteuert wird. Ziel des Scheins wurde mit 3,42 Euro berechnet, das Stoppniveau kann unter den Tiefs von 106,00 JPY angesetzt werden und ergibt einen Ausstiegskurs von 0,16 Euro im Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: SR320S

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,71 - 1,72 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 105,7299 JPY

Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 105,7299 JPY

akt. Kurs Basiswert: 107,7610 JPY Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,42 Euro Hebel: 53,18

Kurschance: + 98 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

