USD/CAD: Geht steil nach oben

Der Wechselkurs von US-Dollar (USD) in Kanadischen Dollar (CAD) stieg heute auf ein Hoch bei 1,379 CAD und befindet sich dabei auf dem höchsten Stand seit vierzehn Monaten. Die seit Mitte April anhaltende Tendenz steigender Notierungen könnte den Wechselkurs weiter nach oben führen.

Seit Mitte April strebt der Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar im seit Mai letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend nach oben, nachdem er sich vor rund drei Wochen von der 200-Tage-Linie nach oben abgestoßen hatte. Nun befinden sich die Notierungen mit dem Hoch von heute bei 1,379 CAD bereits auf dem höchsten Stand seit Februar letzten Jahres. Potenzial für einen weiteren Anstieg der Notierungen könnte sich bis zur Oberseite der steigenden Tendenz ergeben. Dabei könnte der risikobegrenzende Stoppkurs bewusst eng unter dem aktuellen Niveau platziert werden. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VN80QS auf einen steigenden Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,73 Euro und liegt seit Vorstellung mit 18 Prozent im Plus. Durch Nachziehen des Stoppkurses kann die spekulative Position bereits am Vorstellungskurs abgesichert werden.

USD/CAD (Tageschart in Kanadischen Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VN80QS) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 19,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,9 Prozent. Das Halten dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1,365 CAD platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,95 Euro. Auf kurze Sicht könnte für einen steigenden Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar ein Ziel um 1,40 CAD bestehen. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Position beträgt dann 1,9 zu 1.