USD/CAD: Dollarschwäche macht sich aktuell im Loonie bemerkbar

Der Loonie steht den fünften Tag in Folge unter Bärendruck. Die Dollarschwäche und andere Faktoren setzten den Loonie unter Druck.

Das Brokerhaus IG taxiert zur Stunde den Loonie auf 1,3019 CAD. Damit liegt das Währungspaar am Mittag 0,15 Prozentpunkte tiefer als am Vortag. Die Bären könnten ihre Reise gen Süden fortsetzen.

Steigende Rohstoffpreise und schwacher Greenback stützen den kanadischen Dollar

Rohöl der Sorte WTI erreicht im heutigen Handel ein neues Wochenhoch. Rohöl gehört zu den wichtigsten Exportgütern der kanadischen Volkswirtschaft und stützte damit auch den kanadischen Dollar. Die in dieser Woche eingeleitete Bärenphase im US-Dollar könnte, darüber hinaus dem CAD Schützenhilfe geleistet haben. Bereits am vergangenen Freitag, konnte der kanadische Dollar nach Bekanntgabe des kanadischen Verbraucherpreisindexes seine Aufwertungsrallye einleiten.

Kanadischer Großhandel leidet unter Handelsstreit

Die gestern veröffentlichten Großhandelsumsätze zeigen eindrucksvoll, wie der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und dem Reich der Mitte in Kanada angekommen ist. Die kanadischen Großhandelsdaten für den Monat Juni verfehlten signifikant, die Erwartungen des Marktes. Prognostiziert war ein Anstieg von 0,8 Prozent. Tatsächlich fielen die Großhandelsumsätze auf -0,8 Prozent. Damit verzeichnen die Großhandelsumsätze, den zweiten Rückgang innerhalb von drei Monaten. Der größte Rückgang wurde vom Automobilsektor angeführt. Die Schwäche im Automobilsektor verdeutlicht wie, die Angst und Unsicherheit über die Zukunft des Handelsabkommens NAFTA, nun auch in der Realwirtschaft angekommen ist. Sollte es alsbald zu einer Einigung in den NAFTA-Gesprächen kommen, könnte dies den Weg für weiteres Aufwertungspotenzial für den kanadischen Dollar freimachen.

Bullen kämpfen um die Verteidigung der bedeutenden 1,30 CAD

Bei einem Blick auf den Loonie-Tageschart fällt auf, dass die Bullen um die 1,30 CAD kämpfen. In unmittelbarer Nähe liegt auch der Wochenpivotpunkt bei 1,3037 CAD. Die Bären haben bereits im heutigen Handel zeitweise den Pivotpunkt nach unten hin überwunden, jedoch ohne Nachdruck. Aktuell sieht es danach aus als das der Kampf kurzfristig an die Bullen geht. Sollten die Bären dennoch im weiteren Verlauf den Pivotpunkt übernehmen, könnte die eingeleitete Bärenrallye fortgesetzt werden. Damit die Reise gen Süden auch beschleunigt werden kann, muss der Kurs das untere Keltner-Band bei 1,30 CAD verlassen. Bei einem Blick auf den RSI wird deutlich, dass die Bullen am Drücker sind. Bleibt der RSI auf 34 Perioden oberhalb der 48,5er-Marke, könnte der Kurs zu einer kurzfristigen Gegenbewegung gewollt sein und den Trend umkehren.

USD/CAD auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform