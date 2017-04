USD/CAD: Ausbruch nach oben

Der Wechselkurs von US-Dollar (USD) in Kanadischen Dollar (CAD) überwand in einer seit einem Jahr ansteigenden Tendenz seine Vorjahreshochs um 1,36 CAD in dieser Woche, nachdem die Notierungen seit Mitte April deutlich nach oben streben. Ein folgendes Ziel könnte sich um 1,40 CAD befinden.

Seit Mai letzten Jahres lässt sich für den Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar eine ansteigende Tendenz mit einem Trendkanal darstellen. Dieser lässt sich aktuell zwischen 1,314 und 1,382 CAD beschreiben. Ende Januar bis Mitte Februar testeten die Notierungen zuletzt dessen Unterseite. Mitte April bot die derzeit bei 1,325 CAD verlaufende 200-Tage-Linie dem Wechselkurs einen Halt nach unten. Nachdem er dort aufgesetzt und seine Richtung geändert hatte, stieg er in den folgenden Wochen steil nach oben an und überwand dadurch die Vorjahreshochs um 1,36 CAD, die seitdem den höchsten Stand dargestellt hatten. Mit dem Überwinden dieser Hochs kann sich Potenzial für die Notierungen bis zur Oberseite der ansteigenden Tendenz ergeben. Jedoch könnte der risikobegrenzende Stoppkurs in diesem Fall bewusst eng unter der dargestellten Unterstützung platziert werden, da sich bei einem erneuten Unterschreiten des Supports die bisherige Richtung ein weiteres Mal umkehren könnte.

USD/CAD (Tageschart in Kanadischen Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VN80QS) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 22,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,1 Prozent. Der Einstieg in dieser spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1,35 CAD platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,05 Euro. Auf kurze Sicht könnte für einen steigenden Wechselkurs von US-Dollar in Kanadischen Dollar ein Ziel um 1,40 CAD bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 2,5 zu 1.