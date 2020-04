USDJPY: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung

Achterbahnfahrten finden gegenwärtig nicht nur an den Aktienmärkten statt. Alle Assetklassen sind mehr oder minder stark betroffen. Beim Währungspaar USDJPY ging es Mitte Februar rasant abwärts, Anfang März ebenso rasant wieder aufwärts. Gegen Ende des letzten Monats wurde dann der vorherige Anstieg korrigiert und gestern kam es dann zu einem Kaufsignal. Sowohl die 200-, als auch die 50-Tage-Linie – beide Durchschnitte haben mittel- bis langfristig orientierten Trader im Blick – nach oben durchbrochen. Gerade setzt der Kurs von oben kommend wieder auf die Durchschnittslinie, die auch als Unterstützungen genutzt werden können, auf. Ich setze somit auf eine Fortführung der jüngsten Aufwärtsbewegung.





USDJPY im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Das jüngste Hoch bei 1,1170 kann hier als Ziel ausgerufen werden, wobei ich immer eher für ein flexibles Trade-Management plädiere. Sprich: Geht es in meine Richtung, dann nehme ich gerne auch früher schon einen Teilgewinn mit und steige am Kursziel nicht aus, sondern beobachte wie der Kurs an diesem Kurslevel reagiert – um ggf. noch mehr aus derartigen Trades herausschlagen zu können.



BLEIBEN SIE GESUND!IhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.