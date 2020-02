USA haben Uran auf dem Schirm

Das Budget der USA für das Jahr 2021 soll 150 Millionen US-Dollar für die Schaffung von Uranreserven beinhalten

So hat es zumindest Präsident Trump vorgeschlagen und das 10 Jahre lang, jedes Jahr. Denn die Regierung will den Uran-Produzenten unter die Arme greifen. Die USA brauchen Uran, um die Energieversorgung sicherzustellen. Und im weltweiten Uran-Wettbewerb wollen die USA wieder mitmischen. Man will sich nicht mehr im großen Stil auf Länder wie Russland oder Kasachstan verlassen müssen.







Laut Haushaltsdokumenten soll die Verfügbarkeit von Uran sichergestellt werden, und zwar seien dabei besonders einheimische Uranproduzenten gefragt.







Allgemein liegt eine Angebotslücke beim Uran vor, die bei Uranwerten für gute Aussichten sorgen sollte. Zusätzlich sollten die Produktionskürzungen den Uranpreis wieder nach oben treiben. Die durchschnittlichen Förderkosten von rund 40 US-Dollar je Pound Uran – und davon ist der Uranpreis heute noch entfernt – sorgen im Moment noch nicht für die Erkundung neuer Minen. Von der Entdeckung bis zur Produktion einer Uranmine vergehen außerdem im Schnitt 10 bis 20 Jahre.







Besitzt eine Gesellschaft jedoch produktionsbereite Uranprojekte und noch dazu in den USA, so sollten sich diese freuen. Dazu gehört etwa Uranium Energy. Eine bereite Verarbeitungsanlage in Texas und die dortigen drei ISR-Projekte sowie ein genehmigtes Uranprojekt in Wyoming gehören zum Portfolio. Dazu kommen noch weitere Projekte und als zweites Standbein eine Ferrotitanlagerstätte in Paraguay.







Auch Uranunternehmen wie IsoEnergy mit Uranprojekten in besten Urangegenden werden von einem steigenden Uranbedarf profitieren. IsoEnergy befindet sich mit seinen Projekten im Athabascabecken in Saskatchewan, Kanada. Bohrergebnisse konnten bereits mit hochgradigen Ergebnissen punkten.













