USA erhöhen den Druck deutlich!

Der statistisch beste Börsenmonat des Jahres nähert sich seinem Ende und die Quartalszahlensaison ist dabei in vollem Gange. So melden in der hierzulande verkürzten Handelswoche in den USA immerhin 166 Unternehmen ihre Ergebnisse, die im marktbreiten S&P 500 Index beheimatet sind. Dabei fallen auch bekannte Titel, wie Alphabet, Apple oder General Motors auf. Gespannt darf man dabei vor allem auch auf die Apple-Zahlen sein, da sich der Konzern ja vom reinen „iPhone-Hersteller“ zum Medienkonzern wandelt und dabei auch Geschäftsfelder in Angriff nimmt, die zuvor beispielsweise der Streamingdienst Netflix beackert hatte.Hierzulande stellen in dieser Woche unter anderem BASF und Volkswagen ihre Unternehmensergebnisse vor. Nach dem deutlichen Anstieg der letzten Wochen und dem zuletzt erfolgten Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend sind wir vor allem bei BASF auf die Zahlen gespannt. Da größere politische Störfeuer momentan eher Mangelware sind, können sich die Anleger entsprechend auch klar auf die Unternehmenszahlen konzentrieren. Einzig die Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran trübt dabei etwas das Bild, halt aber hinsichtlich der Bilanzergebnisse keinen wirklich tiefgreifenden Einfluss.Auf den Ölpreis selbst wirkt sich die Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran aber sehr deutlich aus. So hatten die USA bereits in der Vergangenheit mit Sanktionen gegenüber den Ländern gedroht, welche mit dem Iran Geschäfte machen. Dazu gestanden die Vereinigten Staaten allerdings Ausnahmeregelungen zu, die nun ab dem ersten Mai wegfallen. Betroffen sind dabei neben Russland und China vor allem auch die Türkei. Russland und China haben dabei schon ihr Missfallen über den politischen Weg der USA ausgedrückt. Für die Türkei könnte die neue Situation aber deutlich ernster werden. Immerhin verteuert sich der Ölpreis an sich durch die Vorgehensweise der USA und die Reserven der türkischen Notenbank schwinden weiter. Wie brisant die Situation ist, lässt sich auch an der türkischen Lira ablesen, die in den letzten Wochen wieder deutlich gegenüber dem Euro verloren hat. Der hohe Ölpreis und die geänderten Rahmenbedingungen dürften die Türkei daher auch in den kommenden Wochen weiter unter Druck setzen und auch bei den Arbeitslosenzahlen nicht Halt machen. Für den türkischen Präsidenten Erdogan kommt der Druck der USA daher zur Unzeit, ist doch auch die Inflationsrate auf einem alles andere als zufriedenstellenden Nivea.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

