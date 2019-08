Die USA brauchen Uran

Die USA selbst besitzen sehr wenig Uran – offiziell ist dies eine Bedrohung für die nationale Sicherheit





Nun wird daher kein Zoll mehr auf US-Uranimporte erhoben. Uranaktien außerhalb der USA verzeichneten daraufhin Zuwächse. Aus amerikanischen Uranminen kommen nur zwei Prozent des benötigten Urans. Vom weltweiten Verbrauch gehen rund 30 Prozent auf das Konto der USA.





Aktuell gibt es in den USA 97 Kernreaktoren, die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind. Unter den europäischen Ländern existieren in Frankreich die meisten Reaktoren. In China wächst die Zahl der Kernkraftwerke am stärksten. Gebaut werden weltweit etwa 55 Atomkraftwerke. In China laufen im Moment 45 Reaktoren und weitere 11 werden gebaut.







Im Jahr 2018 kamen rund zehn Prozent weniger Uran aus den weltweiten Uranminen, damit 137 Millionen Pfund Uran. So sinkt das Gesamtangebot im Jahr 2019 um etwa 8,5 Prozent. Ein aufstrebendes Uranunternehmen, das besonders von einem steigenden Uranpreis – der über kurz oder lang kommen wird - profitieren wird, ist Uranium Energy. Mit lizenzierten und betrieblichen Einrichtungen (die Aufbereitungsanlage Hobson) in Südtexas kann die Produktion kurzfristig starten. Neben Uranprojekten in Südtexas besitzt Uranium Energy in Wyoming das in den USA größte vor der Bauphase befindliche ISR-Uranprojekt Reno Creek.







Große Uranvorkommen befinden sich auch in Saskatchewan, Kanada. Dort im Athabascabecken ist beispielsweise IsoEnergy aktiv. Dessen Laroque East-Liegenschaft überzeugte bereits mit schönen Bohrerfolgen. Insgesamt hält IsoEnergy 13 strategisch günstig gelegene Objekte im östlichen Athabascabecken. Die wichtigsten Projekte dabei sind Larocque East, Geiger, Thorburn Lake und Radio.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen.