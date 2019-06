USA begeben zweijährige US-Dollar Anleihe

Die USA begeben eine zweijährige Anleihe (WKN: A2R25P) mit einem Emissionsvolumen von 44,20 Mrd. US-Dollar. Der Zinssatz beträgt 2,125 % und wird erstmals anteilig halbjährlich am 30.11.2019 ausbezahlt. Die Fremdwährungsanleihe ist am 31.05.2021 fällig. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht nur 100 USD in kleinsten handelbaren Einheiten von 100 USD. Die USA werden von S&P mit einem Rating von AA+ versehen.