USA: Kräftiges Wirtschaftswachstum im ersten Quartal

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit einem vorläufigen Plus von 2,9% auf Jahresbasis hatte die US-amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal ein so kräftiges Wachstum zu verzeichnen wie zuletzt im zweiten Quartal 2015, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Die Steigerung der privaten Konsumausgaben um 2,6% im Vergleich zum Vorjahr habe ebenfalls zu dem positiven Ergebnis beigetragen. Für den größten Wachstumsbeitrag hätten jedoch die privaten Investitionen mit einem Plus von 5,8% im Vergleich zum Vorjahr gesorgt. Die hohe Konsumbereitschaft der US-Bürger und die positiven Effekte aus der US-Steuerreform würden auch in den kommenden Monaten beflügelnde Faktoren für die US-Wirtschaft darstellen. Im Vergleich dazu habe sich die Wachstumsdynamik in Deutschland mit einem Anstieg des BIP um lediglich 0,3% im ersten Quartal (im Vergleich zum 4. Quartal 2017) zuletzt abgekühlt.









Von drohenden Handelsbeschränkungen und der befürchteten Neuauflage der Eurokrise angesichts der Geschehnisse in Italien sei die Stimmungslage in den USA - ganz im Gegensatz zu Deutschland - offensichtlich kaum betroffen. (29.052018/ac/a/m)