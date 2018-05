USA: Konsumenten noch immer in Kauflaune - US-Dollar im Aufwind

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst in Washington veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten konnten sich auch am aktuellen Rand erfreulich stark präsentieren, so die Analysten der Nord LB.



So habe sich beim Headline-Index im Berichtsmonat April ein abermaliger Anstieg um immerhin 0,3% M/M gezeigt. Dabei sei festzuhalten, dass vor allem die an den für März gemeldeten vorläufigen Daten vorgenommenen Revisionen die aktuellen Daten in ein positives Licht rücken würden; so sei die Wachstumsrate der Einzelhandelsumsätze zum Abschluss des 1. Quartals von bereits nicht unfreundlichen 0,6% M/M auf mehr als beachtliche 0,8% M/M nach oben angepasst worden.



Mit Blick auf die Angaben für den April hätten die Analysten vor allem die Umsätze im Automobilbereich positiv überrascht. Nach einem sehr starken Wachstum im März habe bei der Veränderungsrate dieser Zeitreihe am aktuellen Rand ein negatives Vorzeichen immerhin knapp vermieden werden können. Die Zuwachsrate habe in Zahlen gesprochen bei 0,1% M/M gelegen. Bei dieser Unterkomponente sei eigentlich mit einem stärkeren Rückpralleffekt zu rechnen gewesen. Weiterhin sei festzustellen, dass sich nach der Schwäche im Vormonat bei den Umsätzen mit Baumaterialien zum Start in das 2. Quartal erwartungsgemäß eine Gegenbewegung ergeben habe; diese Zeitreihe habe immerhin um 0,4% M/M zulegen können.









Auch bei den Verkaufszahlen von Möbeln habe sich am aktuellen Rand eine erfreuliche Entwicklung offenbart. Zudem hätten die Umsätze an den Tankstellen im April um 0,8% M/M zulegen können. Bei der Erklärung dieser Bewegung würden höhere Benzinpreise zweifellos eine gewichtige Rolle spielen; folglich sei der die Headline-Zeitreihe natürlich per se stützende Anstieg nicht nur positiv zu bewerten. Die für die BIP-Erhebung in den USA maßgebliche Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe am aktuellen Rand um immerhin 0,4% M/M anziehen können. Der Start in das 2. Quartal sei dem US-Handel also geglückt.Der Konsument scheine somit auch weiterhin eine tragende Säule für die Wirtschaft der USA zu bleiben. Die anhaltende Besserung der Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten sollte in der näheren Zukunft neue finanzielle Spielräume für weiteren Konsum schaffenDieses Bild der aktuellen Lage passe sehr gut zu den Wachstumsprojektionen der Analysten für Nordamerika. Insofern gebe es an dieser Stelle ganz offensichtlich keinen Bedarf für hektische Anpassungen der Prognosen.Das Preisumfeld stelle am aktuellen Rand kein größeres Problem für die US-Notenbank dar. Dennoch sollte das FOMC weiterhin unter Handlungsdruck stehen. Die jüngsten Kommentare aus der Zentralbank in Washington würden klar in diese Richtung deuten. Im Laufe des Jahres werde von der Mehrzahl der maßgeblichen FED-Offiziellen offenbar Bedarf für noch bis zu drei weitere Leitzinsanhebungen gesehen. Ein wichtiger Grund für diese Pläne der Notenbanker in Washington sei natürlich die erfreuliche Lage am Arbeitsmarkt der USA. Man könne in diesem Kontext wohl langsam wirklich von Vollbeschäftigung sprechen. Folglich sollte das Zinsumfeld in den USA nicht durch klarer fallende Renditen charakterisiert werden; die Verzinsung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren notiere aktuell im Bereich von 3,00%.Festverzinsliche Wertpapiere im USD-Universum würden somit sicherlich weiter ausländische Käufer anziehen, die ihre Positionen im FX-Segment nicht absichern möchten. Diese Transaktionen sollten nach Auffassung der Analysten dafür sorgen, dass das Zinsniveau in den USA perspektivisch nicht zu schnell steigen werde.Zudem müsste das an den Märkten zu beobachtende verstärkte Kaufinteresse für in US-Dollar denominierte Bonds natürlich auch der Währung der Vereinigten Staaten helfen. Das globale Zinsumfeld spreche damit zumindest vorerst für den Greenback. Die jüngsten Entwicklungen in Rom hätten dem US-Dollar ebenfalls geholfen (oder - je nach Perspektive - dem Euro geschadet). Zweifellos sorge die politische Lage in Italien für eine grundsätzliche Verunsicherung an den Finanzmärkten, die in der Summe auch zunächst eher gegen den Euro sprechen dürfte. Der im Schattenkabinett eigentlich als Minister vorgesehenen Juraprofessor und Politikneuling Giuseppe Conte sei inzwischen mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Das FX-Segment müsse nun die weiteren Ereignisse in Rom ebenso genau im Auge behalten wie die geldpolitischen Entscheidungen der EZB in Frankfurt. (Ausgabe Juni) (28.05.2018/ac/a/m)