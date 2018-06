USA: Konjunktur sollte im laufenden Quartal wieder deutlich Fahrt aufnehmen, Anhebung der Inflationsprognose

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bonn (aktiencheck.de) - Nach der für den Jahresauftakt nicht unüblichen, leichten Wachstumsabschwächung im ersten Quartal spricht gleich eine ganze Reihe von Faktoren für eine erneute Beschleunigung der Konjunktur - beginnend im laufenden Quartal, so die Analysten von Postbank Research.



An erster Stelle seien hier die bereits veröffentlichten, harten Konjunkturdaten zu nennen. So sei die Industrieproduktion im April bereits zum zweiten Mal in Folge um 0,7% zum Vormonat gestiegen. Trotz aller angebrachten Vorsicht nach Daten für nur einen Monat im laufenden Quartal deute das hohe Momentum bereits jetzt auf einen ordentlichen Beitrag der Industrie zum BIP-Wachstum im zweiten Quartal hin. Eine ähnlich positive Indikation gebe es seitens der Einzelhandelsumsätze auch für den privaten Verbrauch und damit für das "Sorgenkind" des ersten Quartals. Ergänzt werde das positive Bild aktuell auch durch die Entwicklung diverser Sentimentindikatoren, wo sich nach den Rückgängen der letzten Monate zuletzt auf breiter Front eine Stabilisierung gezeigt habe.









In der Summe hätten die Analysten keine Zweifel, dass die US-Konjunktur im weiteren Jahresverlauf wieder kräftiger Fahrt aufnehmen werde. Das BIP-Wachstum dürfte im Gesamtjahr 2018 bei 2,8% gegenüber dem Vorjahr liegen und sich 2019 kaum spürbar auf 2,7% moderieren. Das größte Abwärtsrisiko für seine Prognosen resultiere dabei sicherlich aus einer umfassenden Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und ihren Partnerländern.Angesichts des weiteren Ölpreisanstiegs sei die US-Inflationsrate im April von 2,4% auf 2,5% geklettert. Die Kerninflationsrate habe hingegen bei 2,1% verharrt. Letztere dürfte ihren moderaten Aufwärtstrend angesichts steigender Löhne künftig wieder aufnehmen. Auch wenn der Ölpreis die Teuerung insgesamt kurzfristig über die Marke von 3% treiben dürfte, würden die Analysten hier nachfolgend mit einer gewissen Konsolidierung rechnen. Dennoch mache die bisherige Entwicklung bereits eine Anhebung ihrer Inflationsprognose für 2018 auf 2,6% erforderlich, bevor sie 2019 mit einer Moderierung auf 2,2% rechnen würden. (Zinsen und Währungen Juni 2018) (05.062018/ac/a/m)