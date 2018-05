USA: ISM PMI Manufacturing für Mai - Es gibt gute Gründe zum Optimismus

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der US-Wirtschaft präsentiert sich aktuell sehr erfreulich, so die Analysten der Nord LB.

Notorische Pessimisten könnten nun fast schon wieder von einer beinahe schon gefährlichen Euphorie sprechen. Nach den sehr freundlichen Zahlen zum Philadelphia-Index, welcher an den Finanzmärkten als wohl wichtigster regionalen Stimmungsindikator in Nordamerika zu gelten scheine, gebe es auch mit Blick auf den ISM PMI Manufacturing (Freitag, 16:00 Uhr) in der Tat gute Gründe zum Optimismus. Im Berichtsmonat Mai würden die Analysten beim vom Institute for Supply Management in Arizona erhobenen nationalen Einkaufsmanagerindex, der sich relativ zum Indikator der Federal Reserve Bank of Philadelphia generell gesprochen weniger volatil präsentiere, mit einem Anstieg auf immerhin 58,5 Punkte rechnen. Damit würde ein sehr ausgeprägtes Wachstum der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie angezeigt.

Die Preiskomponente sollte sich - trotz eines möglichen leichten Rückgangs - sogar auf einem noch höheren Level einpendeln. Mit weiterhin klar mehr als 70 Punkten würden auch am aktuellen Rand signifikant steigende Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen angezeigt werden; lediglich die Dynamik des Anziehens der Kosten für die Input-Faktoren in der Produktion hätte sich ganz leicht abgeschwächt. Dennoch sei Inflation derzeit kein Problem für die US-Volkswirtschaft (und damit auch nicht für die Notenbanker in Washington).