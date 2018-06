USA: ISM Index legt im Mai wieder zu

Wien (www.aktiencheck.de) - Das Institute for Supply Management (ISM) gab am Freitag bekannt, dass der nationale Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Mai um 1,4 auf 58,7 Punkte gestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die Märkte hätten kaum auf die Date reagiert. Der Dollar habe zum Euro 0,2 Cent gewonnen, bei US-Staatsanleihen habe es keine erkennbare Reaktion gegeben.









Das deutliche Plus beim ISM Index sei nicht überraschend gekommen. So hätten sich die diversen regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe im Mai teils merklich aufgehellt (Richmond FED Index, Philadelphia FED Index, Empire State Index und Chicago PMI). Beim Blick auf die Unterkomponenten wirke das Ergebnis im Mai sogar noch etwas stärker. So sei der Anstieg des Gesamtindex durch die Lagerbeurteilung gebremst worden. Die wichtigeren Unterkomponenten Beurteilung der Produktionsentwicklung (+4,3 auf 61,5 Punkte), Einschätzung des Auftragseingangs (+2,5 auf 63,7 Punkte) sowie Einschätzung der Beschäftigungsaussichten (+2,1 auf 56,3 Punkte) hätten stärker zugelegt als der Gesamtindex. 16 der 18 abgedeckten Industriezweige würden im Mai von einer Produktionsausweitung berichten, kein Industriezweig melde eine rückläufige Geschäftstätigkeit.Die vom Institute for Supply Management aufgelisteten Kommentare einiger der befragten Unternehmen würden erneut durchweg positiv ausfallen: "Derzeit übertreffen wir unsere Verkaufsprognosen und sehen kein Ende des brummenden Geschäfts." "Die Umsätze entwickeln sich weiter stark." Neben erneuten Berichten von Schwierigkeiten, Personal zu finden, würden bei den Kommentaren dieses Mal Sorgen vor den von der Regierung verhängten Strafzöllen sowie Berichte über teils drastische Preisaufschläge bei Vorleistungsgütern dominieren: "Die anhaltende Diskussion über Stahlzölle hat zu Preiserhöhungen für im Inland produzierte Pipelines geführt." "Lieferengpässe, lange Lieferzeiten und steigende Preise speziell bei elektronischen Bauteilen erschweren es uns, die Nachfrage unserer Kunden zu bedienen und unsere Lieferfristen einzuhalten."Mit 58,7 Punkten liegte der ISM Index weiter über seinem durchschnittlichen Niveau der letzten 30 Jahre von 51,9 Punkten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG gehen aber davon aus, dass das Stimmungsbarometer in den nächsten Monaten im Trend sinken wird. Die Eskalation im Handelsstreit mit der EU sowie mit Kanada und Mexiko - rund 50% aller amerikanischen Exporte würden in diese Länder gehen - sowie das mögliche Scheitern der Verhandlungen zur Überarbeitung des NAFTA-Abkommens dürften nicht spurlos an den US-Unternehmen vorübergehen. Zumal im ISM Index besonders viele auf den Export angewiesene Unternehmen repräsentiert seien.Die US-Notenbank dürfte die heutigen Zahlen als weitere Bestätigung dafür ansehen, dass sich die Konjunktur sogar besser entwickle als von den Währungshütern Ende 2017 unterstellt. Die heutigen Zahlen seien ein weiteres Argument für einen Zinsschritt am 13. Juni sowie eine Anpassung der Leitzinsprojektionen auf in Summe vier Zinsschritte im laufenden Jahr(Ausgabe vom 01.06.2018) (04.06.2018/ac/a/m)