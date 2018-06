USA: Gute Daten vom Arbeitsmarkt lenken von globaler Verunsicherung ab!

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt ist nach einer Folge etwas abgekühlter Wintermonate nun im Mai wieder etwas heißer gelaufen: So lag der Stellenaufbau mit 223.000 deutlich höher, zudem wurden die beiden Vormonate nach oben revidiert, so die Analysten der Nord LB.



Auffallend sei gewesen, dass die Arbeitslosenquote mit 3,8% auf den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen sei. Die Lohnzuwächse mit einem Monatsplus von 0,3% M/M hätten zudem wieder etwas an Fahrt aufgenommen. Ein solider Stellenaufbau, eine rückläufige Arbeitslosenquote auf ein langjähriges Rekordtief sowie ein wieder etwas dynamischer Lohnauftrieb würden für eine Fortführung der bisherigen Geldpolitik sprechen: Die Federal Reserve werde am 13. Juni den Leitzins erneut anheben, die Analysten würden mit einem weiteren Zinsschritt dann im 2. Halbjahr rechnen. Ob es zwei würden, werde von den Daten abhängen. Die derzeitige globale Verunsicherung könnte ein Abwarten der FED bewirken. (01.06.2018/ac/a/m)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.