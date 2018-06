USA: Beschäftigungszuwachs wieder über 200.000 - Arbeitslosenquote erneut gesunken

Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics gab heute bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Mai um 223.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Das sei etwas weniger gewesen als im Vorfeld von den Analysten erwartet, aber mehr als vom Konsens erwartet worden sei. Für März und April sei das zunächst gemeldete Plus in Summe um 15.000 nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei auf 3,8% gesunken.



Die US-Staatsanleihen hätten kaum auf die Daten reagiert. Der Dollar habe zum Euro nur kurzzeitig etwas zugelegt.









Der vermeldete Beschäftigungszuwachs habe im Mai nach zwei zunächst eher schwach gemeldeten Monaten wieder einmal klar über den Erwartungen gelegen. Für die ersten fünf Monate des Jahres ergebe sich auf Basis der heute vermeldeten Zahlen ein durchschnittliches Monatsplus von 207.000. Das sei mehr als im Jahresdurchschnitt 2017 (182.000) und 2016 (195.000). Die Beschäftigungsdynamik scheine also nicht mehr abzunehmen, sondern im Gegenteil sie nehme sogar wieder leicht zu. Das sei insofern überraschend, als dass sich die anekdotische Evidenz mehre, derer zufolge Unternehmen in bestimmten Branchen oder Regionen nicht mehr ausreichend gut qualifizierte bzw. überhaupt noch Mitarbeiter finden würden.Da sich die Konjunktur in den nächsten Quartalen weiter sehr solide entwickeln dürfte, werde sich dieses Problem wohl noch verschärfen, sprich der Beschäftigungsaufbau sollte zwar solide bleiben, sich im Trend allerdings leicht rückläufig entwickeln. Die Arbeitslosenquote werde trotzdem weiter sinken, da derzeit lediglich 80.000 bis 100.000 Menschen im Monat einen Arbeitsplatz finden müssten, um die Quote konstant zu halten.Mit 3,8% habe die Arbeitslosenquote im Mai ein Nachrezessionstief und zugleich den niedrigsten Stand seit Januar 1970 erreicht. Lediglich im April 2000, auf dem Hochpunkt des New Economy Booms, habe die Quote gleich niedrig gelegen. Auf die zweite Nachkommastelle gerundet habe die Quote im Mai mit 3,75% sogar 0,08 Prozentpunkte niedriger als im April 2000 (3,84%) gelegen. Spätestens zum Jahresende dürfte die Quote auf 3,5% sinken. Die von der FED oft angeführte Unterbeschäftigungsquote sei um 0,2 Prozentpunkte auf 7,6% gesunken. Die Zahl der unfreiwillig in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer sei um 37.000 gesunken. Mit 7,6% liege die Unterbeschäftigungsquote inzwischen erheblich unter dem Durchschnitt der Jahre 1994 bis 2007 von 8,9%. Die Partizipationsquote sei minimal auf 62,7% gesunken.Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten um 0,3% p.m. zugelegt. Die Vorjahresrate sei um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7% gestiegen. Das Lohnwachstum nehme zwar weiter nur quälend langsam zu, angesichts der immer offensichtlicher werdenden Überauslastung am Arbeitsmarkt würden die Analysten einen weiteren Anstieg allerdings als äußerst wahrscheinlich ansehen. Bis Jahresende würden sie mit einer Vorjahresrate von 3% rechnen.Die US-Notenbank dürfte den Arbeitsmarktbericht als weitere Bestätigung dafür ansehen, dass sich die Konjunktur gemäß ihrer Erwartungen entwickle, sprich die Wirtschaft ordentlich wachse und sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessere. Der Beschäftigungszuwachs bleibe solide und die Arbeitslosenquote dürfte schon in absehbarer Zeit auf Werte sinken, die zuletzt in den 1960er Jahren zu beobachten gewesen seien. Der Druck auf die FED bleibe damit hoch, den Leitzins weiter anzuheben. Das eher verhaltene Lohnwachstum erlaube ihr aber, dies auch in Zukunft maßvoll zu tun. Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG den nächsten Zinsschritt auf der Sitzung am 13. Juni sowie einen weiteren Schritt im September und Dezember als äußerst wahrscheinlich an(01.06.2018/ac/a/m)