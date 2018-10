URANIUM ENERGY ist bereit für Uranpreisanstieg!

Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Der Uranpreis ist von Anfang 2011 bis Ende 2016 von über USD 70 auf unter USD 18 je Pfund gefallen. Seither gab es zwar etliche Erholungsbewegungen, die allerdings immer an der Marke von rund USD 26 je Pfund scheiterten. Die vom kanadischen Urangiganten Cameco angekündigte Einstellung der Produktion in zwei Minen auf unbestimmte Zeit hat den Uranpreis zuletzt nun aber auf USD 27.50 hochgetrieben. Scott Melbye, Vize­präsident des US-Uranproduzenten URANIUM ENERGY, meinte zur aktuellen Situation, dass man jetzt in einen ausgewogenen Markt einmünde, der die Basis für ein nachhal­tiges Comeback des Sektors bilde.

Dass das Interesse am Uransektor weiter steigt, zeigt die jüngste Finanzierungsrunde bei URANIUM ENERGY. Zunächst wurde die Ausgabe neuer Aktien im Wert von USD 10 Mio. angekündigt. Weil die Investorennachfrage aber derart gross war, wurde die Finanzie­rung auf USD 20 Mio. aufgestockt. Rückenwind erhält der Uransektor vom unaufhaltsam steigenden Ölpreis. Lag dieser Ende 2015 noch bei USD 28 je Barell, sahen wir zuletzt bereits Kurse um USD 80 je Barell. Wenn sich Öl verteuert, geraten automatisch andere Energieträger in den Fokus. Angesichts der angespannten Energiemärkte wäre der Zeitpunkt nun ideal, dass auch Kazatomprom, der weltweit grösste Uranproduzent, die Produktion weiter drosselt. Dies würde den Uranpreis über USD 30 je Pfund hieven und das Umfeld im Uransektor weiter verbessern. Dies wäre aber nur der Vorgeschmack auf das, was den Anlegern noch bevorsteht. Die Post würde nämlich dann so richtig abgehen, wenn der Uranpreis vom mutmasslich hinter den Kulissen agierenden Uran-Kartell – angeführt von Kazatomprom und Cameco – in die Zielregion von USD 50 bis USD 60 je Pfund katapultiert wird. Auf dieses Szenario setzen wir mit der Aktie von URANIUM ENERGY, die im Falle einer Uran-Hausse ebenfalls gewaltig zulegen würde. Unser Kursziel lautet USD 5!

URANIUM ENERGY ist an der NYSE in New York unter dem Symbol UEC gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0JDRR, letzter Kurs ca. USD 1.48.

