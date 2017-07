UMT: Treffer! Das sieht sehr gut aus! Steigen Großinvestoren ein?

Fast 20% Aktiengewinn seit 10. Juni ist ja auch schon einmal ein ganz netter Treffer. Wir spielen mal wieder mit offenen Karten und zeigen Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahmen an die Abonnenten des RuMaS Express-Service vom 10. Juni:



10.06. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei UMT (WKN 528610) hatten wir eine erste Trading-Chance ab 1,15 Euro beschrieben und Long-2 liegt oberhalb von 1,20 Euro angesiedelt. Beide Kurse wurden genommen und wenn sich der Kurs über 1,20 Euro hält, wären das Einstiegskurse mit einer Chance von zunächst bis 20% Kursgewinn nach unserer Meinung.





Wir veröffentlichen manchmal unsere Mitteilungen an die Abonnenten, damit auch die letzten unentschlossenen Leser Beweise für unsere hohe Trefferquote bekommen. Wie Sie an unserem Einstiegskurs sehen, war nicht nur diese Einschätzung richtig, sondern auch der genannte Kursgewinn von rund 20%, der im Tagesverlauf am Mittwoch fast erreicht wurde. Die Chartindikatoren sind „im Steigflug“ und was besonders beeindruckend ist, sind die Umsätze, die die Vermutung zulassen, dass jetzt Großinvestoren eingestiegen sind. Natürlich hatten wir auch darauf hingewiesen, dass es sich bei UMT um einen hoch spekulativen Wert handelt, der nur etwas für das Trading und nervenstarke Anleger geeignet ist. Trotzdem sehen wir in der Aktie angesichts der hohen Volatilität einen interessanten Wert für das Trading.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.