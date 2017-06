UK-Wahl und Märkte: Die Party der Falschen

Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig: da deutet sich politisches Chaos an in einem der wichtigsten Länder Europas, und die Aktienmärkte finden das ganz prima. Es ist derselbe Mechanismus wie beim Brexit: das Pfund fällt, also steigt der britische Leitindex FTSE100, weil viele der in dem Index enthaltenen Unternehmen zwar ihren Sitz in UK haben, aber viel Geschäft im Ausland betreiben und damit aufgrund des schwachen Pfund mehr verdienen (in Pfund Sterling).

Das Problem ist nur: für die britische Wirtschaft, die eigentlich durch einen Leitindex wie den FTSE1000 abgebildet werden sollte, ist das schlecht. Sehr schlecht. Der Grund ist schlicht: der Konsument säuft ab. Weil aufgrund des schwachen Pfunds die Inflation schneller steigt als die Löhne, verlieren die Briten an Kaufkraft. Daher fallen seit drei Monaten die Immobilienpreise, womit wiederum das Vermögen, das die Briten besitzen, sich reduziert (das Vermögen der Briten basiert fast ausschließlich auf Immobilienbesitz).

Mit anderen Worten: die Aktienmärkte, zumindest der Leitindex FTSE100 und in dessen Gefolge auch andere europäische Indizes, steigen, obwohl sich damit die Basis für Kursanstiege, so etwas anscheinend so Unwesentliches wie die Wirtschaft, verschlechtert. Irgendwann wird dann die Kluft zwischen Kursen und Realität zu groß und es scheppert.

Wahrscheinlich ist, dass Theresa May diese gefühlte Niederlage politisch nicht überleben wird. Also gibt es Neuwahlen, also zieht sich die Unsicherheit über den Brexit weiter hin. Herrscht Unsicherheit, wird nicht investiert, wird nicht investiert, leidet mit Verzögerung die Wirtschaft.

Eines ist interessant: nämlich die Tatsache, dass diesmal, anders als beim Brexit-Votum, die Jungwähler zur Wahl gegangen sind – und zwar satte 72% der 18 bis 25 Jährigen. Sie haben ihre Stimmen erhoben, nachdem sie vorher „gepennt“ hatten – und die Jungwähler wollen keinen harten Brexit, anders als die Alten – anders also als Theresa May und die Junkies, die jetzt die Märkte hochkaufen.

Hinzu kommt, dass wir es diesmal mit einer Internet-Wahl zu tun haben. So war das gute Ergebnis von Labor schon aufgrund der Google-Anfragen im Vorfeld erkennbar.

Dazu die extrem frequentierten Seiten im Netz, die zu taktischem Wahlverhalten innerhalb des eigentlich ungerechten britischen Mehrheitswahlrechts aufriefen – offenkundig mit einigem Erfolg. Wer also Grund zum Feiern hätte, ist die Jugend, nicht die Alten und Etablierten, die sich jetzt wieder einmal die Aktienmärkte „schön kaufen“ und verdrängen, dass das immer mehr an der Realität der Menschen, vor allem an der ökonomischen Realität, vorbei geht!

Quelle: finanzmarktwelt.de Artikel verfasst von Markus Fugmann