UC ESG Goods for Life Index – Stabilität für das Depot

Sie suchen nach einer Anlage, die Ihnen die Chance bietet, Ihr Depot defensiver aufzustellen? Dann sind Sie hier richtig!

Den Ausgangspunkt bildet der UC ESG Goods for Life Index. Das Besondere an dem Index ist, dass nur Unternehmen aufgenommen werden, die sogenannten nichtzyklischen Branchen angehören. Dazu zählen zum Beispiel die Sektoren Gesundheit und Nahrungsmittel. Solche Unternehmen weisen häufig auch in Krisenzeiten vergleichsweise stabile Umsätze auf. Zum anderen werden im Index nur Gesellschaften gelistet, die einen strengen Nachhaltigkeitscheck durch die Ratingagentur ISS ESG erfolgreich absolviert haben. ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., einer führenden Ratingagentur mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit .

Investieren in den Index können Sie auf verschiedene Art und Weise. Etwa mit einem klassischen HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HVB4GL9), das eins zu eins und zeitlich unbegrenzt an der Wertentwicklung des Index teilnimmt. Über einen besonderen Einstiegsmechanismus verfügt dagegen ein HVB Step Invest Zertifikat (ISIN: DE000HVB68D5). Der Zusatz „Step Invest“ bedeutet, dass anfänglich nicht der komplette Nennbetrag des Zertifikats in Höhe von 1.000 Euro in den Index investiert wird, sondern der Einstieg schrittweise in fünf gleichen Raten erfolgt. Diese Systematik bietet die Chance, den Einstiegskurs gegenüber einer anfänglichen Einmalinvestition zu optimieren (Cost-Average-Effekt).

Erhöhter Schutzfaktor

An Anlegerinnen und Anleger, die ihre Verlustrisiken begrenzen möchten, richtet sich eine HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung (Produktdetails siehe Kasten links). Basiswert ist in diesem Fall der UC ESG Goods for Life Strategy Index. Mit „Strategy“ ist ein flexibles Sicherungssystem gemeint. Dessen Ziel ist es, die Häufigkeit und Intensität der Schwankungen des UC ESG Goods for Life Strategy Index zu kontrollieren. Dazu verfügt der Index über zwei Komponenten. Eine Aktienkomponente in Gestalt des „klassischen“ UC ESG Goods for Life Index sowie eine Geldmarktkomponente, dem HVB 3 Months Rolling Euribor Index. In ruhigen Phasen nimmt der Strategieindex stärker an der Entwicklung der Aktienkomponente teil und weniger am Geldmarktindex. In unruhigen Zeiten, in denen der Aktienindex hohen Schwankungen unterliegt, wird die Teilhabe an ihm reduziert und der Anteil am Geldmarktindex entsprechend erhöht. Für zusätzlichen Schutz sorgt bei diesem Produkt die 90-prozentige Mindestrückzahlung. Das bedeutet, dass bei einer negativen Entwicklung des Basiswerts das Verlustrisiko auf 10 Prozent des Nennbetrags begrenzt ist. An einer positiven Entwicklung des UC ESG Goods for Life Strategy Index nimmt die Anleihe am Laufzeitende hingegen vollumfänglich teil.

Sie haben also die Wahl, je nachdem, welcher Aspekt – unbegrenzte Teilnahme, schrittweiser Einstieg oder Verlustbegrenzung – für Sie im Vordergrund stehen soll. Zu beachten ist, dass es sich bei den Produkten um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG handelt. Im Fall einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Anleihe mit 90 % Mindestrückzahlung Basiswert UC ESG Goods for Life Strategy Index ISIN/WKN DE000HVB6853/HVB685 Nennbetrag EUR 1.000,– Rückzahlungstermin 01.03.2027 Teilhabefaktor 100 % Mindestrückzahlungsbetrag EUR 900,- Emissionspreis 102,50 %* Zeichnungsfrist bis 24.02.2022 (14 Uhr)** * inklusive Ausgabeaufschlag

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

