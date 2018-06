UBS Group-Aktie: Eine der wenigen Bankaktien, die Anleger in ihren Depots haben müssen! Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":





Hamburg ( www.aktiencheck.de ) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Eoin Mullany von der Privatbank Berenberg:Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Das Papier des Schweizer Finanzkonzerns gehöre zu den wenigen Bankaktien, die Anleger in ihren Depots haben müssten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Laufe der Zeit würden die Investoren die Arbeit der UBS, um das Investmentbankgeschäft richtig zu dimensionieren und sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft zu konzentrieren, schätzen lernen. Die Belohnung werde eine Neubewertung in Richtung eines Vermögensverwaltungsmultiplikators sein. Mullany habe seine EPS-Schätzungen leicht angepasst.Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die UBS Group-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 22 CHF bestätigt. (Analyse vom 01.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:13,245 EUR +2,32% (01.06.2018, 14:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:15,31 CHF +3,10% (01.06.2018, 14:25)ISIN UBS Group-Aktie:CH0244767585WKN UBS Group-Aktie:A12DFHTicker-Symbol UBS Group-Aktie:0UBSIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:UBSGDie UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (01.06.2018/ac/a/a)