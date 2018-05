UBS-Bericht über Preise und Löhne: Zürich behält seine Position als die teuerste Stadt

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Zürich (aktiencheck.de) - Das Chief Investment Office (CIO) von UBS Global Wealth Management veröffentlicht heute einen neuen Vergleich der Preise und Löhne in 77 Städten weltweit.Die Studie, die erstmals 1971 durchgeführt worden sei und nun in der 17. Ausgabe erscheine, vergleiche 128 Preise verschiedener Güter und Dienstleistungen sowie die durchschnittlichen Löhne von 15 Berufen, die die durchschnittliche Erwerbsbevölkerung repräsentieren würden. Mit mehr als 75.000 Datenpunkten würden die Ergebnisse erstmals interaktiv auf einer Microsite präsentiert, auf der die Besucher Städte vergleichen und deren Entwicklung verfolgen könnten.Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, kommentiere: "Die Kaufkraft ist für alle von uns, ob Privatperson oder Investor, wichtig. Ob wir den nächsten Urlaub planen oder versuchen, langfristige Verschiebungen der Wirtschaftskraft zu verstehen: Unsere Studie liefert eine detaillierte Analyse der Preise weltweit."Der Kaufkraftindex der Studie ergebe, dass die Einwohner von Städten in Europa und Nordamerika in der Regel die höchste Kaufkraft aufweisen würden. Nur Manama, die Hauptstadt von Bahrain, und Hongkong hätten die transatlantische Phalanx in den Top 10 zu durchbrechen vermocht. Die globalen Finanzplätze New York und London seien auf den Rängen zehn und 23 gelandet.Daniel Kalt, Chefökonom und Chief Investment Officer für die Schweiz von UBS Global Wealth Management sowie Chefredakteur der Studie, füge hinzu: "Wie schon in unserer letzten Ausgabe führt Zürich die Liste der teuersten Städte der Welt an, knapp gefolgt von ihrem Schweizer Rivalen Genf. Unser Kaufkraftindex zeigt jedoch deutlich, dass die Konkurrenz aus Übersee stärker wird, denn in den Top 10 sind nur noch drei europäische Städte vertreten, die alle gegenüber 2015 an Boden verloren haben."Durch die Isolierung von nur einem der 128 analysierten Preise würden die Kaufkraftunterschiede deutlich sichtbar. Beispielsweise koste ein Frauenhaarschnitt USD 94,32 in Zürich (Schweiz), USD 22,60 in Kiew (Ukraine), USD 12,17 in Mexico City und USD 7,50 in Kairo (Ägypten). Während jedoch eine Frau in Zürich in der Regel nur 3,05 Stunden arbeiten müsse, um sich diese Dienstleistung leisten zu können, müssten Frauen in Kiew 12,09 Stunden, in Mexico City 5,86 Stunden und in Kairo 6,11 Stunden arbeiten. (29.052018/ac/a/m)