UBM Development-Aktie: Gutes Q1-Ergebnis - Kaufen! Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:



Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).



Das Unternehmen habe am 30. Mai den Bericht zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht. UBM habe hierbei über ein gutes Ergebnis sowie eine gute allgemeine Entwicklung berichten können. Die Gesamtleistung sei von rund 117 Mio. Euro im Vorjahresquartal um 89% auf 220 Mio. Euro angestiegen. Am stärksten habe hierbei das Polen Segment beigetragen, in welchem die Gesamtleistung von 15 Mio. Euro auf 114 Mio. Euro gestiegen sei. Dies habe an den Verkäufen zweier großvolumiger Objekte, dem Twarda Hotelprojekt in Warschau und der Bestandsimmobilie Pegaz in Breslau gelegen. Resultierend aus Wertanpassungen des Zalando Büroprojekts und dem Verkauf eines Hotels in Linz habe das Ergebnis aus at-Equity Unternehmen bei rund 12 Mio. Euro gelegen (Q1 2017: 1 Mio. Euro).



Die Materialkosten hätten sich von -46 Mio. Euro auf -149 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Dies sei aufgrund von Buchwertanpassungen aus Immobilienverkäufen in Höhe von 100 Mio. Euro gegenüber 5 Mio. Euro in Q1 2017 gewesen, welche auf die besagten Verkäufe in Polen zurückzuführen seien. Das sonstige betriebliche Ergebnis sei um 12 Mio. Euro, von rund 4 Mio. Euro im Vorjahr, auf -8,4 Mio. Euro gefallen. Hier gelte jedoch zu beachten, dass das Ergebnis aus dem Vorjahr von Währungsgewinnen in Höhe von mehr als 11 Mio. Euro profitiert habe.



Alles in allem habe das operative Ergebnis auf Basis des EBIT mit über 13 Mio. Euro um rund 33% über dem Vorjahreswert von 10 Mio. Euro gelegen. Das Finanzergebnis habe sich durch eine Abwertung einer Beteiligung in Polen in Höhe von -2,3 Mio. Euro von -3 Mio. Euro auf fast -5 Mio. Euro verschlechtert. Dies führe zu einem Vorsteuerergebnis von über 8,2 Mio. Euro, ein Plus von mehr als 21%. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe mit 6,8 Mio. Euro um rund 40% über dem Ergebnis aus 2017 von 4,9 Mio. Euro gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe sich von 65 Cent auf 91 Cent deutlich um 39% erhöht.



Das hohe Level an Verkäufen in Q1 sowie die Platzierung der 100 Mio. Euro Hybridanleihe im Februar habe zu einer Reduzierung der Nettoverschuldung von 158 Mio. Euro auf nunmehr 320 Mio. Euro geführt. Diese sollte jedoch durch die Rückzahlung des ausstehenden 50 Mio. Euro Mezzaninkapitals an PORR im April, welche den Finanzaufwand um jährlich 0,5 Mio. Euro sinke, sowie durch die Ausschüttung der 15 Mio. Euro Dividende im Juni wieder auf einen Wert von rund 400 Mio. Euro steigen. Dasselbe gelte für die derzeit hohe Eigenkapitalquote von 41,4%, welche durch die genannten Effekte wieder auf rund 35% sinken sollte.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Im Rahmen der Q1-Ergebnisse habe das Unternehmen die Guidance für das Gesamtjahr von einer Gesamtleistung von über 750 Mio. Euro, einem Vorsteuerergebnis von über 50 Mio. Euro und einem Ergebnis je Aktie von über 5,00 Euro bestätigt. Die Erwartungen der Analysten lägen weiterhin über der Guidance und sie würden aktuell ein Vorsteuerergebnis von rund 54 Mio. Euro erwarten. Mit dem operativen Ergebnis in 2017, der Stärkung der Bilanzstruktur und der gefüllten Pipeline sähen die Analysten das Unternehmen in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, behalten ihre "buy"-Empfehlung für die UBM Development-Aktie bei und bestätigen ihr Kursziel von 50,00 Euro. (Analyse vom 30.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs UBM Development-Aktie:41,60 EUR -2,80% (01.06.2018, 08:02)Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:43,00 EUR 0,00% (01.06.2018, 09:24)ISIN UBM Development-Aktie:AT0000815402WKN UBM Development-Aktie:852735Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:2U2Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:UBSDie strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (01.06.2018/ac/a/a)