Tyson Foods: Starke Nachfrage aus dem Handel sorgt für gute Zahlen!

Erwartungen der Analysten übertroffen, Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der Fleischverarbeiter Tyson Foods (TSN) sieht sich gut aufgestellt.

Symbol: TSN ISIN: US9024941034

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie liegt nach einer wilden Berg- und Talfahrt im Halbjahresvergleich rund 3.5 Prozent im Plus. Nach dem Gap-Up vom August schoss das Wertpapier zum Pivot-Hoch. Beim anschließenden Rücksetzer konnte die Kurslücke gehalten werden und formierte eine Widerstandslinie. Diese wurde am gestrigen Montag kurz getestet, der Tageschlusskurs lag aber knapp darunter.

Chart vom 27.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 76.86 USD

Meine Meinung zu TSN:

Meinung: Der Fleischverarbeiter übertraf zuletzt die Erwartung der Analysten und hob die Prognose für das Gesamtjahr 2021 an. Das Unternehmen sieht sich dank Übernahmen in Europa und Thailand auf der Erfolgsspur und investiert in seine Produktionsanlagen.

Setup:

Mögliches Setup: Der Trigger ist in Form der einmal gekreuzten Widerstandslinie klar definiert. Der Stopp Loss könnte knapp unter den beiden gleitenden Durchschnitten platziert werden und somit ausreichend Sicherheit bieten. Mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch 13. August bekommen wir ein schönes CRV. Weitere interesssante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TSN.

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von