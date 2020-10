Twitter, Facebook und Google Aktie: Diesen Vorwurf macht ihnen Trump!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Beim “Power Lunch” von CNBC sagte Tony Romm von der Washington Post, die Anhörung am Mittwoch in Bezug auf Abschnitt 230 sei eine so politische und parteiische Angelegenheit gewesen, dass er nicht glaubt, dass die meisten Investoren wirklich glauben, dass irgendeine der Börsen zu einer unmittelbaren Regulierung oder unmittelbaren Bedrohung für die Unternehmen führen wird.

Twitter (NYSE:TWTR), Facebook (NASDAQ:FB) und Google (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) wurden von Präsident Trump und anderen wegen des Vorwurfs der unfairen Zensur politischer Medien unter Beschuss genommen.

Der Grund für die Anhörung war die Erörterung von Bundesgesetzen, die Technologieunternehmen davor bewahren, für die von ihnen erlaubten oder abgenommenen Inhalte haftbar gemacht zu werden. Einige Gesetzgeber würden es begrüßen, wenn diese Gesetze geändert würden.

“Alles, was heute kam, war ein Streit zwischen Demokraten und Republikanern über Vorwürfe konservativer Voreingenommenheit, von denen viele Experten sagen, dass sie nicht real sind”, sagte Romm.

Er fuhr fort und sagte, es sei sicherlich so, dass die Ereignisse, die sich auf dem Capitol Hill abgespielt haben, sich möglicherweise nicht in sofortige Maßnahmen umsetzen lassen.





