Twitter Aktie: So hoch ist der Schuldenberg!

In den letzten drei Monaten sind die Aktien von Twitter (NYSE:TWTR) um 4,21% gestiegen. Bevor wir die Bedeutung von Schulden verstehen, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie viele Schulden Twitter hat.

Basierend auf der Bilanz von Twitter zum 30. Oktober 2020 liegen die langfristigen Schulden bei 2,55 Mrd. $ und die kurzfristigen Schulden bei 908,61 Mio. $, was eine Gesamtverschuldung von 3,46 Mrd. $ ergibt. Bereinigt um die liquiden Mittel in Höhe von 2,20 Mrd. $ liegt die Nettoverschuldung des Unternehmens bei 1,26 Mrd. $. Lassen Sie uns einige der Begriffe definieren, die wir im obigen Absatz verwendet haben. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bargeld und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von 90 Tagen oder weniger. Die Gesamtverschuldung ist gleich den kurzfristigen Schulden plus den langfristigen Schulden minus den Zahlungsmitteläquivalenten. Aktionäre sehen sich den Verschuldungsgrad an, um zu verstehen, wie viel finanziellen Leverage ein Unternehmen hat. Twitter hat eine Bilanzsumme von $13,09 Mrd., so dass der Verschuldungsgrad 0,26 beträgt. Im Allgemeinen bedeutet ein Verschuldungsgrad von mehr als eins, dass ein großer Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Je höher der Verschuldungsgrad ist, desto höher ist auch das Risiko eines Kreditausfalls, wenn die Zinssätze steigen sollten. Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Toleranzschwellen für Verschuldungsquoten. Ein Verschuldungsgrad von 25 % kann für eine Branche höher und für eine andere normal sein.

Neben dem Eigenkapital ist Fremdkapital ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und trägt zu dessen Wachstum bei. Aufgrund der geringeren Finanzierungskosten im Vergleich zum Eigenkapital ist es eine attraktive Option für Führungskräfte, die versuchen, Kapital zu beschaffen. Aufgrund der Zinszahlungsverpflichtungen kann jedoch der Cash-Flow eines Unternehmens beeinträchtigt werden. Eigentümer von Eigenkapital können überschüssige Gewinne, die aus dem Fremdkapital erwirtschaftet werden, behalten, wenn Unternehmen das Fremdkapital für ihre Geschäftstätigkeit verwenden.









