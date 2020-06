Turnaround oder Insolvenz: Darauf spekulieren die Trader jetzt bei Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Nachricht, dass der zurückgetretene Wirecard-Chef Markus Braun wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung und Marktmanipulation festgenommen wurde, hat an der Börse keine weitere Verkaufswelle bei der immer noch im DAX gelisteten Aktie ausgelöst.





Stattdessen kommt es hier heute zu einer deutlichen Gegenbewegung auf die allerdings auch horrenden Verluste der vergangenen Tage. Von über 104 Euro war die Aktie da bis auf unter 13 Euro abgesackt. Fast 90 Prozent des Börsenwertes wurden in gerade mal drei Tagen vernichtet. Felix Hufeld, Präsident der Finanzaufsicht Bafin, bezeichnet die Geschehnisse als „komplettes Desaster“ und zeigt sich „entsetzt, dass so etwas in einem Land wie Deutschland passierten konnte“.

Vielleicht hätten der Oberaufseher und seine Mitarbeiter in der Vergangenheit besser der aufwändigen Recherche einiger Journalisten getraut als dem Vorstand des Zahlungsdienstleisters. Gerüchte über zahlreiche Unstimmigkeiten in der Wirecard -Bilanz gab es schließlich schon lange. Stattdessen hatte die Bafin Anfang des vergangenen Jahres ein Leerverkaufsverbot bei der Wirecard-Aktie ausgesprochen, nachdem Hedge Fonds verstärkt auf fallende Kurse gewettet hatten. Zum Glück für alle Shortseller dauerte das Verbot aber nur zwei Monate, so dass sich die hier aktiven Marktteilnehmer mit Blick auf ihre immensen Gewinne aktuell sicher die Hände reiben werden.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.