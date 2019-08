Die Turbulenzen halten an - Anleger zwischen Handelskrieg und Geldpolitik

Indien, Thailand, Neuseeland – gleich drei Zentralbanken in Asien haben die Zinsen gesenkt, teils stärker als erwartet. Dabei wird es nicht bleiben. Es wird viele weitere geldpolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten geben. Es sind die Reaktionen der Geldpolitik auf die negativen Effekte eines Handelskrieges. Die Anleger fassten heute wieder etwas Vertrauen. Sie wägen ab zwischen den Belastungen durch den Handelskonflikt und den Entlastungen durch die Geldpolitik.Bayer-Aktionäre sind mit dem Verkaufserlös von Currenta zufrieden. Der Verkauf spült Geld in die Kasse. Anleger fühlen sich mit einer höheren Kapitalausstattung angesichts tausender Krebs-Klagen sicherer. Die vielen positiven Kursziele von Analysten halfen heute zusätzlich.Wirecard ist seit Wochen in einer Phase der Stabilisierung. Hält die Unterstützung bei 143 Euro, könnte die Aktie früher oder später einen neuen Anlauf auf die Widerstände rund um 164 Euro wagen. Darüber wären dann sogar 200 Euro technisch ableitbar. Das Zahlenwerk heute und mögliche Übernahmespekulationen sorgen für eine anhaltende Stabilisierung der Aktie.Der Deutsche Aktienindex ist zwischen 11.336 und 11.702 Punkten neutral. Ein Ausbruch über 11.702 Punkte könnte einen Anstieg bis 12.068 Punkte nach sich ziehen. In den kommenden Wochen sollten Anleger beobachten, ob sich der Index stabilisieren kann oder doch noch einmal weiter nach unten durchgereicht wird. Das Motto lautet: Stabilisierung abwarten, um wieder neu einzusteigen.

