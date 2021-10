Turbulenzen bei Tech-Aktien

Nervenaufreibende Tage bei Facebook: Direkt zum Wochenstart kam die Aktie des Social Media-Konzerns gleich doppelt unter Druck. Zum einen erlebten die Plattformen Facebook und Instagram sowie der Messenger-Dienst Whatsapp einen Totalausfall. Zum andern erhob eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook schwere Vorwürfe gegen den Konzern. Dieser würde sein Gewinnstreben über das Wohl seiner vor allem jungen Nutzergruppen stellen. Mit Verlusten von mehr als 5% verlor Facebook allein am Montag rund 50 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Auf Wochensicht beträgt das Minus noch rund 3,3%.

Einen schweren Wochenstart erwischte auch Amazon: Mit den Verlusten am Montag fuhr die Aktie des e-Commerce-Giganten sechs Tage hintereinander ein Minus ein – das gab es zuletzt im Sommer 2019. Zur Wochenmitte rückte dann die hauseigene Streaming-Plattform Twitch in den Fokus: So sorgte ein Datenleck dafür, dass neben den millionenschweren Einnahmen der weltweit bekannten Streaming-Stars auch der Quellcode der Plattform in die Öffentlichkeit gelangte. Mit derzeit 2.870 Euro notiert die Amazon-Aktie auf Monatssicht noch rund 3,5% im Minus.

