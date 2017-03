Turbulenzen in Lateinamerika lassen nach

Verschiedene Prognosen kommen zu dem Schluss, dass Lateinamerika die schwersten wirtschaftlichen Probleme hinter sich lässt und es zu einer Entspannung der Lage kommt

Lateinamerika befindet sich im Umbruch. Heute können die rund 500 Millionen Menschen auf zunehmende demokratische Strukturen blicken. Die Zeiten als Armut, Gewalt und Korruption die Länder Lateinamerikas beherrschten, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Eine gewisse soziale Anspannung ist geblieben. Als Wirtschaftsfaktor wird die Region jedoch immer wichtiger. So spricht denn auch die EU seit neuestem von einer strategischen Partnerschaft mit den Ländern in Lateinamerika.

Auch unter den Rohstoff-Unternehmen dort gibt es Gesellschaften, die einen genaueren Blick lohnen, beispielsweise in Brasilien. Aguia Resources entwickelt Phosphatlagerstätten, wobei die Tres Estrades-Phosphat-Lagerstätte im Süden Brasiliens das Vorzeigeprojekt darstellt. Aufgrund sehr erfolgreicher Bohrungen wurde das Bohrprogramm um 40 Prozent auf rund 14.000 Bohrmeter erweitert. Ende April sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Laut Managing Director Justin Reid seien die Ergebnisse einfach herausragend. Und Phosphatdünger wird in Brasilien mit seinen riesigen landwirtschaftlichen Flächen auch stark nachgefragt.

Ebenfalls in Lateinamerika wirkt die kanadische Gesellschaft Sierra Metals. In Mexiko ist das Unternehmen in der Kupfermine Bolivar und der Silbermine Cusi tätig. Die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru liefert Kupfer, Blei, Zink, Gold und Silber. Nach erfolgreichen Betriebsverbesserungen konnten in 2016 die Produktionsmengen gesteigert werden.





Die Prognosen der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (Cepal), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Lateinamerikanischen Entwicklungsbank (CAF), dass es mit Lateinamerika aufwärts geht, sollten sich auch für dort agierende Unternehmen positiv auswirken.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html