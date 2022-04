Turbulenter Handelstag in Frankfurt - Die Bullen haben noch nicht kapituliert

Nachdem es gestern an der Wall Street vor allem bei den Technologiwerten zu einem regelrechten Ausverkauf kam, der sich nach den eigentlich soliden Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet noch fortsetzte, folgte heute ein ziemlich verrückter Handelstag in Frankfurt. Nach 200 Punkten Minus gleich zu Beginn startete der Deutsche Aktienindex ein fulminantes Comeback und notiert eine halbe Stunde vor Schluss ungefähr auf dem Niveau des Vortages. Noch haben die Bullen nicht kapituliert. Aber vor dem Hintergrund sich auftürmender Risiken fällt es ihnen zunehmend schwerer, sich gegen die fast schon tsunamiartigen Verkaufswellen zu stemmen.Grundsätzlich waren die Quartalszahlen der beiden Tech-Giganten Microsoft und Alphabet sehr solide. Erneut gelang es beiden Konzernen, Milliardengewinne und damit auch ordentliche Wachstumsraten auszuweisen. Allerdings konnte dies keine Wunder für den Aktienmarkt bewirken, denn Lage und Stimmung bleiben weiter von einer hohen Unsicherheit geprägt. Ob die Kursverluste der vergangenen drei Wochen angesichts der aktuellen Fundamentaldaten übertrieben sind oder gerade erst begonnen haben, lässt sich im Moment noch schwer abschätzen.Mit den Quartalszahlen von Apple am Donnerstag nähert sich die Berichtsaison ihrem Höhepunkt, so dass danach wieder die Geldpolitik der US-Notenbank in den Fokus rücken dürfte. Die Märkte werden sich diesbezüglich besonders auf die am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten konzentrieren. Es wird damit gerechnet, dass der Kernindex der persönlichen Ausgaben, der keine Lebensmittel- und Energiepreise enthält und der bevorzugte Inflationsmaßstab der Fed ist, im April um 5,3 Prozent gestiegen ist und damit weniger stark als im Vormonat. Sollte die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte die Fed ihr Tempo bei den Zinserhöhungen irgendwann wieder verlangsamen, was der Aktienmarkt in jedem Fall begrüßen würde.





