Mit (Turbo)-Calls für weiteren BMW-Anstieg rüsten

Nach ihrem Tief bei 36,59 Euro vom März 2020 befindet sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) in einem Aufwärtstrend. Laut Analyse von www.godmode-trader.de gelang der Aktie am 3.3.20 der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend seit dem März 2015. Nach dem Kursanstieg auf bis zu 81,58 Euro setzten Gewinnmitnahmen den Aktienkurs wieder unter Druck. Nach der positiven Reaktion auf die aktuellen Zahlen startete die Aktie mit einem kräftigen Plus in den Handelstag. Verbleibt die Aktie oberhalb von 81,58 Euro, dann könnte ein Kursanstieg auf 90 Euro, der sich danach auf 93,87 Euro ausweiten könnte, folgen. Erst unterhalb von 74,69 Euro würde sich das mittelfristige Chartbild verschlechtern.

Kann die BMW-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 83,76 Euro notierte, im nächsten Monat ihren Höhenflug auf 90 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der DZ Bank Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000DFU6B24, wurde beim Aktienkurs von 83,76 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Kann die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 90 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,08 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,08 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ6ZKU0, wurde beim Aktienkurs von 83,76 Euro mit 0,90 – 0,91 Euro taxiert.

Gelingt der BMW-Aktie ein Kursanstieg auf 90 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,49 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,9993 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,9993 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF7NE46, wurde beim Aktienkurs von 83,76 Euro mit 1,22 – 1,23 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,80 Euro (+46 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek