Tui bildet steigenden Trend aus

Tui Long: 72 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 17.02.2022, 08:30 Uhr

Die Entspannung an der Corona-Front kommt der Kursentwicklung von Tui sehr gelegen. Der mildere Krankheitsverlauf von Omikron und die daraus folgende geringere Belastung für die intensivmedizinischen Kapazitäten veranlassen immer mehr Staaten zur Lockerung der Einschnitte.

Das Management von Tui sieht wieder ein Licht am Ende des "Corona-Tunnels". Aus den am 8. Februar veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal 2022 (1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021) geht hervor, dass sich gegenüber dem Winterquartal 2020/21 der Umsatz zuletzt verfünffacht habe. Der Buchungsstand für den Sommerurlaub 2022 entspreche bereits wieder 72 Prozent des Niveaus vom Sommer 2019. Der Konzern rechnet daher damit, dass der Sommer 2022 in etwa das Vorkrisenniveau erreichen wird. Dennoch musste Tui im Q1 2022 ein Ebit von minus 271 Millionen Euro ausweisen. Zum Vergleich lag im Q1 2019 der Verlust nur bei 78 Millionen Euro. Der aktuelle Kurs wird von der Erwartung der Aktionäre getragen, dass ein Großteil der geplanten jährlichen Einsparungen von 400 Millionen Euro schon 2022 erreicht wird.

Zum Chart

Vom All Time High im Sommer 1999 in Höhe von 31,36 Euro ist der aktuelle Kurs um eine Zehnerpotenz entfernt. Das absolute Tief erreichte das Papier im März 2020 bei der Marke von 1,25 Euro. Am 26. November 2021 fasste der Wert noch einmal ein partielles Tief bei 2,24 Euro aus, stieg aber bis zum gestrigen Handelstag um 56 Prozent auf 3,51 Euro. Dieser im Dezember 2021 gebildete Aufwärtstrend ist noch intakt und hängt von der Interpretation der Marktteilnehmer bezüglich der Entwicklung der Pandemie ab. Aktuell hat es den Anschein, als ob die Omikron-Variante eine Rückkehr zu einem nahezu normalen Leben wie vor der Pandemie zulässt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass zumindest die kommende Sommersaison Tui Umsätze wie vor der Pandemie bescheren sollte. In diesem Szenario sollte der Widerstand bei 3,67 Euro den Kursverlauf nicht lange aufhalten. Die Marke von 4,15 Euro rückt in greifbare Nähe.

TUI AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3,67 // 3,89 Euro Unterstützungen: 2,95 // 2,68 Euro

Fazit

Die Entspannung an der Corona-Front kommt der Kursentwicklung von Tui sehr gelegen. Der mildere Krankheitsverlauf von Omikron und die daraus folgende geringere Belastung für die intensivmedizinischen Kapazitäten veranlassen immer mehr Staaten zur Lockerung der Einschnitte. Es hat den Anschein, dass auf diese Weise eine Herdenimmunität angepeilt wird.

Mit einem Open End Turbo Long auf Tui (WKN MD0ZHG) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4 profitieren. Das Ziel sei bei 4,15 Euro angenommen (1,50 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt gemessen vom Schlusskurs 22,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 2,99 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD0ZHG

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2,71 Euro

Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 2,71 Euro

akt. Kurs Basiswert: 3,508 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,50 Euro Hebel: 4

Kurschance: + 72 Prozent Quelle: Morgan Stanley

