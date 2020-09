Tui: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wie performt Tui im Marktvergleich?

Tui erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -59,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Hotels Restaurants und Freizeit”-Branche sind im Durchschnitt um -0,42 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -59,35 Prozent im Branchenvergleich für Tui bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,78 Prozent im letzten Jahr. Tui lag 54,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tui. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem “Hold”. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine “Hold”-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tui-Aktie ein Durchschnitt von 6,58 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3.68267 EUR (-44,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine “Sell”-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 3,83 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,85 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tui ergibt, die Aktie erhält eine “Hold”-Bewertung. Tui erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine “Hold”-Bewertung.

Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Tui weist derzeit eine Dividendenrendite von 16,06 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Hotels Restaurants und Freizeit”) von 2,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 13,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als “Buy” bezüglich der ausgeschütteten Dividende.





