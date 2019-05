Türkische Lira weiter in der Krise

Nach aufkeimenden Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der türkischen Notenbank vor etwa zwei Wochen muss die Türkei erneut schlechte Nachrichten verdauen: Die Ratingagentur Fitch bestätigte ihr BB-Rating samt negativem Ausblick für die Türkei – demzufolge handelt es sich bei türkischen Anleihen um spekulative Investments.Als Grund führen die Analysten sowohl innen- als auch außenpolitische Spannungen an. So besteht allein im Hinblick auf die USA im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Kauf russischer Luftabwehrsysteme, dem Syrienkonflikt, den US-Sanktionen gegen den Iran und Verwerfungen um türkische Rohstoffförderungen an der Küste Zyperns eine Vielzahl an politischen Minenfeldern.Auch innenpolitisch bleibt die Lage in der Türkei schwierig. Zuletzt sorgte besonders die wohl auf Druck Erdogans angekündigte Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul international für Aufsehen und Ablehnung gleichermaßen.All diese Faktoren spiegeln sich in schwindendem Vertrauen der Investoren wieder. Besonders deutlich wird dies am Wertverlust der türkischen Lira. Am Montag kletterte der Gegenwert eines US-Dollars erstmals seit sieben Monaten auf über 6 türkische Lira. Insgesamt musste die Währung seit Jahresfrist Einbußen von mehr als 11 Prozent hinnehmen. Zusätzlich deuten auch die steigenden Renditen für türkische Staatsanleihen das zunehmende Investitionsrisiko an, das durch die politischen Unsicherheiten weiter genährt wird.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.