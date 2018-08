Türkische Lira, Wirecard und Bayer - brisante Reaktionen [...]

Achtung – Wirecard kommt unter Druck, sobald sie in den DAX aufgenommen werden. Das haben wir mehrfach gesagt, vorher trauen wir uns nicht an ein Short-Papier ungeachtet 11er-Umsatz, den man für WC bezahlt. Das ist extrem hoch. Doch bis sie in den DAX kommen, sind 190 Euro noch drin, im Extrem gar die 200. Freitag früh gab es einen wirklich bedenklichen Kommentar in der Börsenzeitung – doch erstmal keinen Schaden in der Aktie. Kommen wir zur Kritik an unserem neuen Videonewsletter. Dort wurde gesagt – “warum zahle ich dafür - für ein paar antizyklische Trades”? Wir sind vor 2 Tagen fast am Tief für alle einsehbar die ISIN DE000PX1E658 long gegangen – LIRA LONG also. Gestern, zwei Tage später am Nachmittag, nehmen wir bei 2/3 der Position 107!!!% Gewinn mit. Am Freitag nun zeigt sich, dass der Ausstieg genau am Zwischentop der Lira erfolgte. Mutige Anleger stocken das Papier um 19 Euro wieder auf.

Bei einem lumpigen 4er-Hebel, den das Papier hatte. Dieser eine Trade hätte wohl schon die 19,99 je Monat für ein ganzes Jahr raus gerissen. Deshalb – Gute Frage. Antwort- ja, auch dafür könnten Sie zahlen;-) Dazu für Hintergründe zum Markt, eine breite Webinarversorgung, das Verständnis für das, was täglich an der Börse passiert. Denn das ist viel mehr als Ihnen mancher Charttechnik-Letter mit einer paar Kurven links oder rechts zeigen will. Und für gute Trades.

Dazu spricht unser Depot für sich. Wir sagen dies auch so selbstbewusst, da jeder unserer Leser seit 10 Jahren mit uns nicht ein einziges negatives Jahr erlebt hat. Wer uns kennt, konnte sich seine Meinung seit Langem bilden.

Für alle anderen gibt es eben die “1000%-Prozent”Depots auf anderen Seiten, die jährlich meist 50% im Minus landen, aber viel versprechen, nichts zum Markt erklären und einfach Trades in den Raum stellen. Wir erklären, erläutern, liefern Hintergründe, erklären Studien usw. usw. Wir wünschen allen weiter viel Spaß und viel Erfolg. Euer Team Feingold Research