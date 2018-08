Türkische Lira im Sturzflug - Erdogan muss liefern

An den Märkten kursierte die Sorge, dass die Lira-Krise auch andere Schwellenländer ansteckt, wie z.B. die Krisen anfälligen Länder in Südamerika. Erste Anzeichen sind in den letzten Tagen in Argentinien und Brasilien nicht zu übersehen. Denn die Währungen dieser Länder verlieren erheblich an Wert. Selbst der Euro hat in den letzten Tagen gegenüber dem Dollar nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung ist auf 1,14 $ gefallen. Den deutschen DAX Konzernen kommt dies sicherlich gelegen, denn Telekom, Allianz und Co. hatten im ersten Halbjahr eher unter dem starken Euro gelitten. Der Dax schloss 66 Zähler tiefer bei 12358 Punkten. In ganz Europa gaben die Banken Werte wegen der Lira Krise nach. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich haben deutsche Banken Türkei Kredite im Wert von knapp 13 Milliarden US-Dollar in ihren Büchern. Spanische Banken sind dagegen mit mehr als 80 Milliarden Dollar deutlich starker in dem Land engagiert. Commerzbank und Deutsche Bank verbilligten sich um je 2% und in New York schloss der Dow Jones wegen der schwachen Finanzwerte 125 Punkte tiefer bei 25.188 Zählern.

SALAH BOUHMIDI, M.Sc.

Marktanalyst, DailyFX