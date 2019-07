Türkische Lira – Erdogan setzt sich durch

Donald Trump und Recep Tayyip Erdoğan sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich. Auch bei der Notenbank: Die Zinsen müssen runter! In der Türkei haben sich die Zeichen des Abschwungs zuletzt deutlich verstärkt, daher kommt die türkische Notenbank dem Bitten des Präsidenten nach und senkt die Zinsen um 4,25 Prozent. Das hat Gewicht. Trader greifen zum Euro/TRY Bull PR9D2Y oder Bear PZ8NQ8.

Wir blicken auf die Einschätzung von IG:

Die türkische Zentralbank hat der EZB heute die Show gestohlen. Trotz einer drastischen Senkung der Leitzinsen konnte sich die türkische Lira im heutigen Handel behaupten. Der Broker IG taxiert zur Stunde den EUR/TRY Kurs auf 6,3532 Lira. Damit liegt der Euro rund 0,35 Prozent tiefer als am Vortag. Der US-Dollar büßt sogar zur Stunde rund 0,44 Prozent gegenüber der Lira ein. Die Maßnahme des neuen Notenbankchefs schein am Markt gut angenommen zu werden. Taktisch war der Zeitpunkt auch gut gewählt. Schließlich starten die großen Zentralbanken auch mit riesigen Konjunkturspritzen in die zweite Jahreshälfte. Damit das Zinsdifferenz nicht allzu groß wird, könnten sich die türkischen Notenbanker auf eine vorzeitige Anpassung und damit Vorbereitung geeinigt haben.

Zentralbank überrascht den Devisenmarkt

Die TCMB senkte den Leitzins um 4,25 Prozentpunkte auf 19,75 Prozent. Im Durchschnitt hatten die Marktteilnehmer nur mit einer Senkung von 2,50 Prozentpunkte gerechnet. Dieser unerwartete Schritt hätte durchaus folgen für die Lira, die jedoch ausblieben. Fraglich ist, ob die Zentralbank im weiteren Verlauf die Lira weiter stützen kann und ob sie die Mittel auch dafür hat.

200-Tage-Linie schützt den Euro

Im Zeitraum der Bekanntgabe konnte ein erheblicher Anstieg der Volatilität beobachtet werden. Dennoch konnte sich der Kurs auf dem vorherigen Niveau bei 6.35 Lira halten. Die 200-Tage-Linie konnte zwar nach unten getestet werden, dennoch wurde sie nicht durchbrochen. Der aktuelle Abwärtstrend bleibt trotz der Intervention der Notenbank intakt. Die Lira könnte ihre Aufwertungsrallye im weiteren Verlauf halten. Eine Überwindung der 200-Tage-Line bei 6,3298 TRY, könnte für weiteres Aufwertungspotenzial sprechen.