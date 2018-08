Türkische Lira - Black Friday und ein wenig Mut!

Die Türkische Lira ist seit einigen Wochen oder Monaten massiv unter Feuer. Am Freitag geht die Währung jedoch komplett in die Knie und toppt alles bisher gesehene. Zeitweise gibt die Lira zum US-Dollar und Euro über 20 Prozent nach. (. Zum Euro beträgt die Handelsspanne an diesem Tag 6.4 auf knapp 8 Euro/Lira. Kurzfristig könnte die Lira angesichts dieser massiven Ausschläge derzeit ihren Boden sehen. Wer mitspekulieren möchte kann sich ETFs auf den türkischen Index ansehen oder greift zum Turbo-Bear PX1E65 mit 5er Hebel. Sehr offensiv ist die WKN PX1E64 . Achtung: Äußerst spekulativ. Wir kaufen .den Turbo-Short Euro-Lira mit WKNzu 15,22 Euro.