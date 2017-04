Türken kaufen Gold

Im März hat die Türkei beim Goldimport kräftig zugelangt. Auch soll die türkische Zentralbank das Vorkaufsrecht für die inländische Goldproduktion erhalten

In 2016 ist das türkische Inlandsprodukt (BIP) um 2,9 Prozent gewachsen. Die Reformen von Recep Tayyip Erdogan haben den privaten Konsum angekurbelt. Schließlich steht am 16. April die Abstimmung der Bevölkerung über das Präsidialsystem an, welches alle Macht im Land in seiner Hand bündeln würde. Da kommen gute Zahlen für Erdogan natürlich gerade recht.

Andererseits darf nicht übersehen werden, dass die türkische Lira, verglichen mit dem US-Dollar, extrem schwach ist. Die Inflation liegt bei sagenhaften 11,2 Prozent, ein Rekord. Für die angeschlagene Tourismusbranche ist auch keine Besserung in Sicht.

Erdogan forderte seine Landsleute auf Gold statt Dollar zu kaufen. So stiegen nach dessen Aufruf im Dezember auch die Goldimporte. Und die Türkei hat im März 2017 mehr Gold (28,2 Tonnen Gold) als im Vormonat und mehr als im Vorjahreszeitraum (1,7 Tonnen Gold) importiert.

Die Aufstockung der türkischen Goldreserven soll nun durch ein Vorkaufsrecht der türkischen Zentralbank bezüglich der inländischen Goldproduktion erleichtert werden. Jährlich produziert die Türkei zwischen 25 und 34 Tonnen Gold. Kauft die Zentralbank direkt bei den türkischen Produzenten ein, geht dies direkt gegen türkische Lira und erhöht nicht die Nachfrage nach US-Dollar.

Besonders die türkische Bevölkerung, so Ministerpräsident Mehmet Şimşek, betrachtet Gold als Sicheren Hafen und geeignetes Investmentinstrument in unsicheren Zeiten. Diese Ansicht teilen auch viele Bürger anderer Länder.

Goldgesellschaften wie etwa Rye Patch Gold oder GoldMining sollten also genug Abnehmer für ihr Gold haben. Für Macquarie Research gehört Rye Patch Gold zu den Topfavoriten 2017. Als 12-Monats-Ziel sehen die Analysten einen Aktienkurs von 0,65 US-Dollar, heute steht er bei rund 0,32 US-Dollar. Die Wiederinbetriebnahme der Florida Canyon Goldmine in Nevada wurde gerade erfolgreich durchgeführt. Entlang des Oreana-Trends besitzt Rye Patch eine Reihe von Ressourcen- und Explorationsprojekten.

GoldMining, kürzlich auf einen der vier ersten Plätze in den 2017 OTCQX®Best 50 ernannt, setzt auf Goldprojekte, Goldkupferprojekte und ein Uranprojekt. Die schuldenfreie Gesellschaft unter der Leitung von Amir Adnani ist in Kanada, USA, Brasilien und Kolumbien vertreten.





